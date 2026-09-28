Трамп робить лише те, що хоче Путін: дипломат попередив про нову небезпеку США для України



















Дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що останні дипломатичні ініціативи Дональда Трампа щодо Росії можуть створювати політичні переваги для Кремля. Зокрема, він критично оцінив ідею тристоронніх контактів за участю Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського, а також можливе запрошення російського президента на саміт G20 у Маямі.

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За словами дипломата, він не бачить у нинішній поведінці Трампа послідовної політики тиску на Москву. Огризко вважає, що російський лідер намагається використати американську дипломатичну активність у власних інтересах.

"У мене вже, чесно кажучи, немає жодних сумнівів у тому, що Путін тримає Трампа на якомусь великому гаку, навіть не гачку, а гаку. І той робить те, що Путіну в даний момент потрібно", — заявив Огризко.

Дипломат також звернув увагу на можливу роль американської внутрішньої політики. За його оцінкою, нинішні позиції Трампа можуть змінюватися залежно від політичної ситуації у США, зокрема після виборів до Конгресу.

"Трамп просто продовжує демонструвати, що він значно краще почувається в середовищі бандитів і автократів, ніж в середовищі демократичних сил. Я думаю, це ненадовго", — сказав Огризко.

Водночас він розділяє політику адміністрації та позиції всіх американських інституцій. За словами дипломата, критика Трампа з боку сенаторів і конгресменів також є частиною політичної Америки, яка може впливати на подальші рішення Вашингтона.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін змінив власне бачення того, як має завершитися війна проти України. На думку ветерана АТО Євгена Дикого, Кремль більше не розраховує на повний обвал української оборони на фронті, а дедалі більше ставить на виснаження українського тилу.