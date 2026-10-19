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Трамп, Путін та Сі за одним столом: Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні

Вашингтон обговорював можливу зустріч лідерів трьох країн, проте остаточного узгодження наразі немає

19 жовтня 2026, 12:00
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Кравцев Сергей

США зацікавлені у припиненні російсько-української війни та побоюються, що подальша ескалація може торкнутися інших держав. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи можливість зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє Reuters.

Трамп, Путін та Сі за одним столом: Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За словами глави американського Держдепартаменту, ідея тристоронніх переговорів уже обговорювалася. Однак Рубіо не зміг підтвердити, що зустріч остаточно узгоджено.

"Були розмови про зустріч. Я не знаю, чи вона вже узгоджена, але президент чітко заявив: він хотів би, щоб війна в Україні та Росії закінчилася", — сказав Рубіо журналістам під час візиту до Узбекистану в понеділок.

Він наголосив, що Вашингтон не бачить позитивних наслідків продовження бойових дій. Окреме занепокоєння американської сторони викликає ризик поширення війни за межі України та Росії.

Рубіо зазначив, що конфлікт може призвести до ненавмисної ескалації, у тому числі через диверсії або безпілотників, які під впливом засобів радіоелектронної боротьби відхиляються від курсу і опиняються на території сусідніх держав.

За словами держсекретаря, подібні інциденти можуть створити додаткові загрози міжнародній безпеці навіть без наміру сторін розширювати бойові дії.

Можлива зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна могла б привернути увагу до дипломатичних шляхів врегулювання війни. Однак поки що невідомо, чи відбудеться вона і які питання опиняться у центрі переговорів.

Заява Рубіо свідчить про зацікавленість Вашингтона у припиненні конфлікту, але сама собою не означає досягнення домовленостей між сторонами. Конкретні терміни та умови можливої зустрічі лідерів залишаються невизначеними.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/china/rubio-says-ukraine-russia-should-be-focused-ending-war-2026-10-19/
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