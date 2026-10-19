Трамп, Путін і Сі можуть домовлятися без Зеленського: експерт ошелешив прогнозом про наслідки

Можлива тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна без участі України створює ризик того, що майбутнє країни намагатимуться обговорювати без її представників. Києву необхідно активно виступати на міжнародних майданчиках і наполягати на власній участі в будь-яких переговорах щодо завершення війни. Про це заявив політичний експерт Андрій Городницький.

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Коментуючи інформацію про можливу зустріч трьох лідерів, експерт зазначив, що для Кремля такий формат має особливе політичне значення. Путін прагне продемонструвати, що Росія залишається одним із центрів глобального впливу та може брати участь у визначенні міжнародного порядку.

Водночас головний ризик для України полягає не стільки в самому проведенні саміту, скільки в можливій спробі ухвалювати рішення щодо війни без Києва. За словами Городницького, російська сторона давно намагається представити Україну як учасника, якого нібито не обов’язково залучати до переговорів.

"Ми маємо зараз виступати на всіх майданчиках і розказувати, що без нас такі зустрічі не мають відбуватися", — наголосив експерт.

Городницький вважає, що риторика Трампа щодо України може полегшувати Москві просування такого сценарію. Зокрема, американський президент неодноразово критикував Київ у контексті переговорів і ставив під сумнів готовність українського керівництва домовлятися.

"Росіяни помаленьку домагаються того, що вирішують ситуацію по Україні без України", — зазначив Городницький.

Водночас експерт не вважає, що потенційна зустріч автоматично призведе до нового поділу світу за зразком Ялтинської конференції. Однак сама спроба обговорювати українське питання без участі української сторони, на його думку, є серйозним дипломатичним викликом.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Європі знову посилюються дискусії щодо доступу до дешевших енергоресурсів, а відновлення постачання російського газу може стати частиною ширших економічних домовленостей за участю США. Такий сценарій несе ризики для України, оскільки повернення російських енергетичних доходів може посилити економічні можливості Кремля. Про це заявив політичний експерт Андрій Городницький.