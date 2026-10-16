Трамп просто так цього не залишить: названо причину, чому Україна дорого заплатить за конфлікт зі США



















Загострення відносин між президентами США та України може створити додаткові ризики для Києва, особливо якщо Вашингтон вирішить переглянути масштаби підтримки. Політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що нинішня дипломатична тактика України є конфронтаційною, а Дональд Трамп може використати суперечку у власних політичних інтересах.

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Коментуючи різкі заяви американського президента на адресу Володимира Зеленського, експерт звернув увагу на наближення проміжних виборів до Конгресу США, призначених на 3 листопада. На його думку, до завершення виборчої кампанії Трамп може й надалі використовувати українське питання для пояснення проблем, зокрема невиконаних обіцянок щодо цін на пальне.

"З точки зору дипломатії, безумовно, нинішня тактика достатньо конфронтаційна. Вона передбачає, що Трамп це так просто не залишить. Є певні ризики", — наголосив Сушко.

Політолог зауважив, що американському лідеру потрібні аргументи для пояснення економічних труднощів перед виборцями. Україна, на його думку, може стати зручним об’єктом критики, особливо на тлі дискусій про світові ціни на нафту та удари по російській енергетичній інфраструктурі.

"Трампу потрібен якийсь цап-відбувайло, і Зеленського та Україну легко призначити винуватцями", — пояснив експерт.

Сушко також застеріг, що погіршення взаємодії між Києвом і Вашингтоном може позначитися на обміні розвідувальними даними та інших важливих напрямках співпраці. Тому Україні, за його оцінкою, варто зважати на наслідки дипломатичного протистояння та не розраховувати, що після американських виборів усі проблеми зникнуть автоматично.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейському Союзу потрібно активніше реагувати на ситуацію, що склалася після домовленостей президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку позицію висловив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі. На його думку, європейські країни опинилися осторонь процесів, які безпосередньо впливають на безпеку континенту та майбутнє України.