Трамп поставив війну в Україні в один ряд із Другою світовою: президент США здивував заявою

Президент США Дональд Трамп порівняв війну Росії проти України з Другою світовою, назвавши їх прикладами справжніх масштабних бойових дій. Водночас американський лідер заявив, що операцію Вашингтону проти Ірану поки не можна вважати повноцінною війною. Про це Трамп сказав в ефірі телеканалу Fox News, коментуючи військове протистояння США та Ірану.

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Американський президент пояснив, що не вважає дії Сполучених Штатів проти Тегерана війною, оскільки, за його словами, Вашингтон ще не завдавав масштабних ударів. Для порівняння він згадав російсько-український конфлікт, у якому бойові дії тривають роками, а також Другу світову війну.

"Це насправді не війна. Ми ще нічого не обстрілювали. Розумієте, війна — це як Росія й Україна. Оце війна. Війна — це Друга світова, коли воюєш і воюєш, і немає часу не воювати…", — заявив Трамп.

Його слова пролунали на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Раніше президент США говорив про необхідність визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану: продовжувати переговори та шукати домовленості чи знову застосувати військову силу.

26 жовтня Трамп наголошував, що Сполучені Штати не збираються брати участь у консультаціях, які не дають результату. Того ж дня CNN повідомляв, що американські військові на Близькому Сході мають достатньо сил для проведення масштабнішої операції проти Ірану. За даними телеканалу, удари могли розпочатися протягом 96 годин після відповідного наказу президента США.

Портал "Коментарі" вже писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна обов’язково має бути представлена на саміті G20 у Маямі, якщо президент США Дональд Трамп запросить туди російського диктатора Володимира Путіна.