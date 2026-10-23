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Трамп поставив Європу на межу: який ультиматум президента США принизити України

Європейські посадовці побоюються, що Вашингтон тисне на Київ, тоді як Москва отримує економічні переваги без поступок у війні

23 жовтня 2026, 18:30
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Клименко Елена

У Європі зростає занепокоєння через політику президента США Дональда Трампа щодо Росії. Послаблення санкцій, домовленості про постачання російського дизельного пального та посилення тиску на Київ викликають побоювання, що Вашингтон може схиляти Україну до невигідної мирної угоди. Про це пише Euronews.

Трамп поставив Європу на межу: який ультиматум президента США принизити України

Фото: з відкритих джерел

Особливу тривогу європейських посадовців викликає перспектива обговорення майбутнього України без повноцінної участі української сторони. Володимир Путін запропонував тристоронню зустріч за участю Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. У Європі побоюються, що подібний формат може дозволити великим державам обговорювати долю України без її представників. 

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила в Європейському парламенті, що американські переговорники майже два роки намагаються підштовхнути Київ до капітуляції на російських умовах. За її словами, Україна продовжує опиратися вимогам Кремля, зокрема завдяки підтримці європейських держав.

Один із високопоставлених європейських посадовців в анонімному коментарі Euronews назвав ситуацію жахливою. Він розкритикував підхід, за якого переговори з Путіним ведуть американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які раніше працювали у сфері нерухомості.

Додаткове занепокоєння викликали повідомлення про можливе розмороження російських активів і відновлення постачання російського газу до Європи в обмін на поступки Москви. Європейські уряди виступили проти таких ідей, побоюючись, що економічні вигоди не змусять Кремль відмовитися від територіальних претензій.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес скептично оцінює заяви президента США Дональда Трампа про наближення мирної угоди між Україною та Росією.  



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