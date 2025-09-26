Трамп почав лояльніше ставитися до України: озвучено головну небезпеку

Президент США Дональд Трамп кардинально скоригував своє ставлення до російсько-української війни, однак ця зміна — не результат його власного переосмислення, а наслідок зовнішнього й внутрішньополітичного тиску. Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, на риторику Трампа вплинули дві ключові сили — наближення виборів до Сенату США та зростання геополітичної активності Європейського Союзу. Європа дедалі активніше проявляє себе як самостійний гравець на міжнародній арені, зокрема в контексті трикутника США — Китай — ЄС.

"Попередня стратегія Трампа виявилася провальною. Він постійно загравав із Путіним і зрештою не отримав нічого, крім ганьби та глузувань — навіть від власної команди", — зазначив Саакян.

Політолог вважає, що Трамп довгий час перебував у полоні ілюзій щодо "величі Росії" і будував свою політику на очікуванні її успіхів у війні. Він розраховував, що Путін покаже прогрес на фронті, після чого Трамп зможе вийти на сцену як "миротворець", який врятує ситуацію. Проте ці розрахунки зазнали краху.

"Коли Трамп називає Путіна „паперовим тигром“, він фактично визнає: баланс сил був оцінений ним неправильно. Україна змогла вистояти, Європа включилась у допомогу, а Росія виявилася набагато слабшою, ніж він думав", — пояснив аналітик.

Водночас попри зміну риторики, Саакян застерігає: це не означає, що Трамп стане щирим союзником України.

"Трамп каже: „Я не буду частиною проблеми, але й не стану частиною рішення“. Тобто він дистанціюється від процесу, залишаючи основну роль НАТО та Європі", — додав експерт.

Політолог підкреслив, що нова позиція Трампа є радше відображенням ширших змін у політичному курсі США, ніж наслідком внутрішньої трансформації самого політика.

"Найтемнішу ніч із Трампом ми вже пройшли. Він більше не проросійський, але й проукраїнським теж не стане", — резюмував Саакян.

