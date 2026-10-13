Трамп пішов на жорсткий сценарій по Україні: що спробує зробити до виборів в США

Президент США Дональд Трамп не припиняє гучних заяв — висловив переконання, що Україна та Росія укладуть угоду. До того ж нібито лідер РФ Володимир Путін прагне домовитися більше, ніж президент України Володимир Зеленський. Як американський лідер може спробувати досягти цієї мети та чи встигне до виборів у США 3 листопада, оцінили три моделі штучного інтелекту.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає заяви Трампа способом медійного тиску та спробою нав'язати сторонам власні правила. На думку моделі ШІ, Вашингтон може діяти через різні важелі: Києву погрожувати призупиненням військової та розвідувальної допомоги, а Москві пропонувати економічні поступки.

Водночас Gemini вважає повноцінну угоду до 3 листопада вкрай малоймовірною. За три тижні складно узгодити документ, який влаштує обидві сторони. Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру, а Україна не погодиться на умови, що загрожують її суверенітету.

Максимум, якого може досягти Трамп до виборів, — гучна декларація або короткочасне припинення вогню, яке можна представити як дипломатичний успіх. Справжні переговори, на думку Gemini, будуть тривалими й складними.

Чат-бот Grok звертає увагу на впевненість Трампа, який заздалегідь оголошує бажаний результат і розраховує особисто домогтися домовленостей. Модель ШІ вважає, що американський президент може посилити тиск на Київ через загрози обмежити доступ до розвідданих і заблокувати програму PURL.

Щодо Москви, за оцінкою Grok, Вашингтон може використовувати домовленості про дизельне пальне та обіцянки економічної співпраці. Однак це не означає, що Кремль погодиться на поступки.

Grok також сумнівається, що до 3 листопада вдасться повністю припинити війну. Реалістичнішим сценарієм чат-бот називає обмежене енергетичне перемир'я або чергову заяву про прогрес у переговорах. Водночас він припускає, що наближення виборів посилюватиме тиск Трампа на обидві сторони.

Чат-бот DeepSeek оцінює перспективи угоди ще скептичніше. Зазначає, що слова Трампа про більшу зацікавленість Путіна в домовленостях можуть бути способом перекласти відповідальність за відсутність миру на Україну.

DeepSeek вважає, що основний тиск американський президент здатен спрямувати саме на Київ — через скорочення допомоги, обмеження розвідувальної підтримки та публічну критику. Щодо Москви, чат-бот називає головним важелем санкційну політику, зокрема можливі послаблення обмежень в обмін на домовленості у сфері пального.

Однак DeepSeek не вважає, що Путін відмовиться від територіальних претензій заради угоди напередодні американських виборів. До 3 листопада, за його оцінкою, можливі лише імітація перемир'я або символічні заяви про домовленості, які матимуть передусім передвиборче значення.

У висновку усі три чат-боти сходяться на тому, що Трамп може посилити тиск на Україну через військову допомогу та розвіддані, а також спробувати зацікавити Москву економічними поступками. Водночас жоден із них не вважає повноцінне завершення війни до 3 листопада реалістичним сценарієм.

Різниця — в оцінці мотивів Трампа та його можливостей впливати на Кремль. Gemini акцентує на медійному ефекті, Grok — на особистій дипломатії та обмеженому перемир'ї, а DeepSeek трактує ініціативу як передвиборчий хід, який може не привести до реального миру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді показало енергетичне перемир’я, оголошене Трампом.



