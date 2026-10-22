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Трамп підготував особливо небезпечний сценарій капітуляції України: експерт назвав найстрашніший період

Політолог вважає, що переговорний процес може посилити тиск на Київ, тоді як Москва намагатиметься використати час для досягнення власних цілей

22 жовтня 2026, 10:30
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Клименко Елена

Переговори про завершення війни можуть не наблизити мир, а стати інструментом тиску на Україну. Політолог Олег Саакян вважає, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається домогтися дипломатичного результату, тоді як Росія може використовувати переговорний процес для продовження війни на вигідних для себе умовах. 

Трамп підготував особливо небезпечний сценарій капітуляції України: експерт назвав найстрашніший період

Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, Вашингтон прагне просунути домовленості, які дозволили б заявити про дипломатичний успіх. Однак для Києва головне питання полягає в тому, чи не вимагатимуть від нього поступок, що суперечать українським інтересам. Москва ж отримує можливість затягувати переговори й одночасно продовжувати військовий тиск.

"Трамп продовжує тиснути. Він хоче капітуляцію України, але капітуляцію зі збереженим обличчям", — заявив Саакян, оцінюючи дії американського президента. 

Серед можливих пунктів переговорів політолог назвав припинення вогню по нинішній лінії фронту, гарантії безпеки для України та ймовірне послаблення санкцій проти Росії. Водночас, за його оцінкою, Москва може не погодитися на запропоновані умови, якщо вони не відповідатимуть її стратегічним цілям. 

Саакян також застеріг від очікувань, що найближчим часом ситуація обов’язково стабілізується. Він припускає, що Росія намагатиметься максимально використати осінньо-зимовий період для посилення тиску на Україну.

"Я думаю, що лютий — це буде пік цієї кампанії, осінньо-зимової", — зазначив політолог. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія та США можуть посилити тиск на Україну, щоб домогтися домовленостей про припинення бойових дій на умовах, які влаштують Кремль. Президент США Дональд Трамп зацікавлений у дипломатичному результаті, який дозволив би йому продемонструвати власну роль у завершенні війни. Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи переговорні контакти представників Вашингтону з російським керівництвом.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=g46RFqOGZpo&t=1s
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