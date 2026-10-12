Трамп перейшов на мову ультиматумів з Україною: експерт попередив про найгірший перелом у війні

США можуть вимагати від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, не пропонуючи натомість реальних гарантій безпеки чи поступок з боку Москви. Таку оцінку озвучив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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Зокрема він прокоментував дискусії навколо так званого енергетичного перемир’я та заяви адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення ударів по російських НПЗ. На думку Дикого, проблема полягає в тому, що Україну можуть змушувати відмовитися від одного з ефективних інструментів тиску на Росію, тоді як Москва продовжуватиме війну.

"Давайте називати речі своїми іменами. Дональд Трамп викочує нам черговий ультиматум. Ультиматум дуже простий: ми маємо в односторонньому порядку припинити робити те, що насправді є одним із найбільш ефективних наших методів боротьби проти Росії. Ми знайшли у Росії слабке місце — її вуглеводневі доходи, які живлять цю імперію в усіх сенсах: від безпосередньо логістичного до фінансового", — заявив Дикий.

Він вважає, що удари по нафтовій інфраструктурі створюють для Кремля додаткові проблеми, оскільки впливають на важливу для російської економіки галузь. На думку ветерана, саме ефективність цього інструменту може пояснювати спроби домогтися від Києва обмеження атак.

Дикий також звернув увагу на відсутність, за його оцінкою, рівноцінних зустрічних зобов’язань з боку Росії. Він наголосив, що припинення українських ударів не матиме сенсу, якщо російські атаки по українських об’єктах триватимуть.

"Ми маємо припинити робити те, що дає нам найбільший ефект у цій війні. А в обмін на це нам — рівно нічого. Зате якщо ми цей ультиматум не приймемо, то тоді нас покарають. Причому покарає не Росія, вона і так робить усе, що тільки може. Тепер може додатися ще й покарання з боку США за те, що ми воюємо проти Росії", — сказав він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що після проміжних виборів до Конгресу США Україна може поступово втратити увагу Вашингтону. Це не обов’язково означатиме негайне припинення військової допомоги, однак американська адміністрація може менше зосереджуватися на впливі на перебіг російсько-української війни.