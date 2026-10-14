Трамп перевершив себе новим ударом по Україні: Зеленський шокував жорсткою претензією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував дзвінка від президента США Дональда Трампа перед оголошенням енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про домовленість український лідер дізнався із соціальної мережі Truth Social. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіо NPR.

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, Вашингтон не повідомив Київ про оголошене перемир’я телефоном. Президент України зазначив, що дізнався про ініціативу так само, як і широка аудиторія, — з публікації американського лідера.

"Дізнався про енергетичне перемир’я з Truth Social, як і ви", — сказав Зеленський.

Ця заява привертає увагу до того, як відбувається координація між Києвом і Вашингтоном щодо можливих домовленостей із Росією. Адже енергетичне перемир’я безпосередньо стосується безпеки української інфраструктури, яка залишається однією з цілей російських атак.

Окремо Зеленський розкритикував рішення США щодо російського дизельного пального. На його думку, такі постачання не принесуть істотної користі американському ринку, натомість можуть забезпечити Росію додатковими коштами для продовження війни.

"Я впевнений, що цей дизель не допоможе американцям, але допоможе Путіну", — наголосив глава держави.

Таким чином, український президент поставив під сумнів доцільність рішення Вашингтона, яке, за його оцінкою, може мати фінансові переваги для Москви без відчутної вигоди для США.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на Донеччині, зокрема на напрямках Покровська та Слов’янська. Водночас просування на Сумщині й Запоріжжі може бути спробою розтягнути українські сили та змусити командування перекидати резерви між різними ділянками фронту. Таку оцінку висловив військовий експерт Роман Світан.