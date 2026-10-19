Трамп отримає небачений удар від Путіна перед зустріччю із Сі: експерт здивував категоричною заявою



















Російський диктатор Володимир Путін може використовувати економічні обіцянки, щоб впливати на позицію президента США Дональда Трампа напередодні його контактів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Таку оцінку висловив американський політик Борис Пінкус, коментуючи відносини Вашингтону, Москви та Пекіна.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пінкуса, Трамп і далі прагне послабити стратегічну співпрацю між Росією та Китаєм. Однак політик вважає, що Кремль не зацікавлений у розриві відносин із Пекіном, від якого, на його оцінку, значною мірою залежить економічне становище Росії.

Пінкус припустив, що Москва може пропонувати Вашингтону перспективи співпраці в енергетичній сфері, освоєнні Арктики та інших економічних проєктах. Такі обіцянки, на його думку, можуть створювати в американського президента враження, що Росію вдасться віддалити від Китаю.

"Путін ніколи не відмовиться від Китаю. Він настільки залежить від Сі Цзіньпіна, що Трамп опиняється в пастці цих обіцянок", — заявив Пінкус.

Політик вважає, що Пекін зберігатиме значний вплив на Москву, а тому домовленості між Трампом і Путіним не обов’язково призведуть до зміни зовнішньополітичного курсу Росії. На його думку, Кремль може прагнути отримати економічні вигоди від співпраці зі США, не відмовляючись від партнерства з Китаєм.

Для України ця ситуація важлива через можливі наслідки переговорів між великими державами. Якщо Вашингтон робитиме ставку на економічні домовленості з Москвою, це може впливати на підхід США до санкційної політики та підтримки Києва.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час повномасштабної війни головним критерієм оцінки будь-яких рішень має бути здатність зберегти Україну як державу та український народ. Тому навіть непопулярні кроки, якщо вони необхідні для досягнення цієї мети, потрібно ухвалювати без затягувань. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв’ю BBC.