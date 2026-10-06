Повідомлення про те, що переговори США і Росії щодо завершення війни в Україні можуть бути пов’язані з багатомільярдною нафтовою угодою, виглядають особливо тривожно для Києва. Йдеться про можливу операцію з міжнародними активами російської Lukoil, яку, за даними ЗМІ, обговорювали представники Вашингтону і Кремля. Водночас російська сторона підтвердила лише, що енергетична співпраця була серед тем переговорів. То чи не ризикує Україна опинитися на другому плані, якщо для Вашингтону економічна домовленість із Москвою стане додатковим стимулом до "швидкого миру"? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту Gemini, історія міжнародних відносин показує, що навіть держави, які протистоять одна одній в одних питаннях, можуть шукати спільні інтереси в інших. Тому сама можливість обговорення США та Росією нафтових домовленостей привертає увагу. Енергетика має величезне значення для світової економіки, а ціни на нафту здатні впливати на політичні рішення не менше, ніж військові чи дипломатичні фактори. Водночас повідомлення про можливий нафтовий трек у межах переговорів США та РФ поки не означають готової угоди: Москва підтверджувала лише обговорення енергетичної співпраці.

Для України найбільша небезпека полягає у тому, що економічні контакти Вашингтону і Москви можуть поступово перерости в окремий політичний канал, де Київ матиме менший вплив. Кремль може спробувати використати нафтові домовленості для просування власних вимог щодо санкцій або завершення війни. Водночас Україна залишається безпосередньою стороною війни, а США вже пропонують провести тристоронню зустріч Києва, Вашингтону і Москви до кінця жовтня.

Чат-бот ChatGPT вважає, що головна загроза для України полягає не в самій можливій нафтовій угоді між США та Росією, а в тому, що Кремль може перетворити економічний інтерес Вашингтону на додатковий інструмент політичного торгу. Для Москви повернення російських енергетичних активів на світові ринки означало б послаблення санкцій, нові фінансові можливості та поступове відновлення економічних зв’язків із Заходом. Повідомлення про можливе багатомільярдне врегулювання навколо активів Lukoil уже з’явилися у ЗМІ, хоча Кремль підтвердив лише факт обговорення енергетичної співпраці.

Для Дональда Трампа економічна домовленість також може бути привабливою — як спосіб вплинути на нафтовий ринок і продемонструвати результат дипломатичних зусиль. Саме тому Києву важливо не допустити, щоб економічний діалог Вашингтону і Москви відокремився від питання завершення війни. Водночас говорити, що США вже готові "обміняти Україну на нафту", зарано.

Чат-бот Grok зазначає, що про інформація можливий продаж міжнародних активів "Лукойлу" з’явилася на тлі переговорів Вашингтону і Москви щодо війни в Україні. За даними ЗМІ, йдеться про багатомільярдну угоду, яка потребуватиме схвалення США та Кремля. Для Путіна це може бути способом продемонструвати готовність до відновлення економічних зв’язків із Заходом, тоді як для Трампа — можливістю використати бізнесові стимули як додатковий інструмент впливу на Москву. Проте для Києва такий формат переговорів створює ризик: економічні домовленості можуть почати розвиватися окремо від питання завершення війни.

Водночас говорити, що Україну вже готові "обміняти на нафту", зарано. Жодна подібна угода ще не є остаточною, а Київ залишається ключовою стороною у питанні припинення війни. Однак небезпека виникне, якщо Кремль отримає економічні бонуси в обмін на декларативну готовність до переговорів, тоді як від України вимагатимуть територіальних чи політичних поступок.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що США та Росія можуть шукати точки дотику в енергетичній сфері, але це не означає автоматичного усунення України з переговорного процесу. Водночас Київ має уважно стежити за будь-якими контактами між Вашингтоном і Москвою, адже великі економічні угоди нерідко стають частиною ширшої геополітичної стратегії. Головним завданням України залишається збереження власного голосу у всіх дискусіях, які стосуються її безпеки та майбутнього.

Портал "Коментарі" вже писав, що плани кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо України можуть зазнати краху, а вже навесні стане зрозуміліше, коли та за яких умов може завершитися війна. Таку думку висловив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".