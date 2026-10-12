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Трамп остаточно вибиває.Україну: розкрито найгірший задум у війні

Постернак назвав енергетичне перемир’я передвиборчим маневром Трампа та пояснив, чому зупинка українських ударів по російських НПЗ може зіграти на руку Кремлю

12 жовтня 2026, 19:00
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп намагається домогтися від України припинення ударів по російських нафтопереробних заводах, однак такий крок може послабити переговорні можливості Києва. Політтехнолог Олег Постернак вважає, що за ініціативою про енергетичне перемир’я можуть стояти передусім внутрішньополітичні інтереси американського президента напередодні виборів до Конгресу.

Трамп остаточно вибиває.Україну: розкрито найгірший задум у війні

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, завдяки далекобійним безпілотникам Україна отримала дієвий інструмент впливу на російську економіку. Тому вимоги Вашингтону зупинити атаки на нафтову інфраструктуру можуть позбавити Київ важливого аргументу в переговорах, не забезпечивши натомість жодних реальних поступок з боку Москви.

"Трамп, змушуючи Україну цього не робити, фактично вибиває, зменшує позицію України, скорочує її дипломатичні можливості і змушує Україну піти на вибір", — наголосив Постернак. 

Політтехнолог також поставив під сумнів економічну доцільність домовленостей щодо російського дизельного пального. На його думку, обсяги постачання не матимуть суттєвого впливу на американські ціни, тоді як політичні наслідки такого рішення можуть виявитися негативними для Трампа. Питання російського дизеля вже стало предметом дискусій між Вашингтоном і Києвом.

"Це лише просто передвиборчий трюк, маневр, спосіб пояснити американському суспільству, що причина високих цін — це Росія і Україна, а не іранська проблема, яку, власне, своїми руками створив Трамп", — заявив експерт. 

Постернак припускає, що американський президент прагне використати тему пального, щоб продемонструвати виборцям результати своєї політики. Проте, якщо домовленості з Кремлем не призведуть до помітного здешевлення пального, вони можуть обернутися репутаційними втратами для Білого дому.

"Це просто неймовірно хижацький, цинічний інструментарій, передвиборча технологія, коли передвиборчий наратив значно важливіший за життя частини східноєвропейського суспільства, яке потерпає зараз від кривавих ударів Російської Федерації", — підсумував Постернак. 

Портал "Коментарі" вже писав, що постачання американського озброєння Україні в межах програми PURL триває, попри повідомлення про можливе призупинення цього механізму з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на неназваного представника НАТО.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-Mxi0vc8ToM
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