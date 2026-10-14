Трамп остаточно прогнеться перед Путіним: який ультиматум Зеленському гарантує капітуляцію України

Підтримка США залишається одним із ключових факторів стійкості України у війні проти Росії. Американська військова допомога, постачання озброєння та дипломатична підтримка мають важливе значення для здатності Києва протистояти російській агресії. Водночас дедалі частіше лунають припущення про те, що Вашингтон може спробувати прискорити завершення війни через дипломатичний компроміс, який передбачатиме певні поступки з боку України. Чи справді українському лідеру доведеться обирати між територіями та підтримкою США? Які сценарії можуть розглядатися і чи здатна Європа компенсувати можливе скорочення американської допомоги? Видання "Коментарі" розбиралося в можливих варіантах розвитку подій.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, адміністрація Дональда Трампа спробує посилити тиск на Україну, якщо вважатиме територіальні поступки найкоротшим шляхом до припинення бойових дій. У такому разі Вашингтон може використати дипломатичні переговори, а також питання подальшого постачання озброєння, розвідувальних даних та іншої допомоги як інструменти впливу на Київ. Особливо складним становище стане тоді, коли збереження американської підтримки фактично залежатиме від готовності України погодитися на компроміси щодо окупованих територій.

Водночас можливий тиск не означає, що Володимир Зеленський неодмінно піде на такі умови. Домовленості без дієвих гарантій безпеки можуть не зупинити російську агресію, а лише дати Кремлю час відновити сили для нового наступу. Тому Києву важливо оцінювати будь-які мирні пропозиції з погляду довгострокової безпеки. Зменшити залежність від рішень Вашингтону могла б посилена підтримка європейських партнерів, зокрема у військовій, фінансовій та дипломатичній сферах. Однак повністю замінити можливості США Європі буде непросто.

Чат-бот Gemini прогнозує, що Володимир Зеленський опинився в центрі складного геополітичного протистояння, де одним із ключових питань залишається подальша підтримка України з боку США. Втім, дилема "території або американська допомога" не зовсім точно відображає ситуацію. Вашингтон може наполягати на пошуку реалістичного шляху до завершення бойових дій, зважаючи на те, що повернення всіх окупованих земель військовим шляхом у найближчій перспективі потребуватиме значних ресурсів, які західні партнери поки не готові надати в необхідному обсязі.

За таких обставин українському керівництву, ймовірно, доведеться розглядати складні компромісні варіанти, зокрема тимчасове збереження фактичного контролю Росії над частиною окупованих територій без юридичного визнання їх російськими. Водночас Київ має враховувати ризики можливого скорочення американської допомоги, адже без підтримки США, зокрема у сфері протиповітряної оборони, постачання високоточного озброєння та логістики, утримувати оборону буде значно складніше.

Чат-бот Copilot стверджує, що якщо у Вашингтоні вирішать, що дипломатичне врегулювання є пріоритетом, Україна може зіткнутися з потужним тиском. Проте це не означає автоматичного вибору між територіями та американською підтримкою. Швидше за все, мова йтиме про пошук формули, яка дозволить заморозити конфлікт або перенести питання статусу окупованих земель на майбутнє без їх юридичного визнання російськими.

Для Зеленського найбільшою загрозою є не сам факт переговорів, а ситуація, коли допомога почне прямо залежати від готовності Києва прийняти певні умови. У такому випадку влада опиниться під тиском як зовнішніх партнерів, так і українського суспільства, яке здебільшого не готове погоджуватися на територіальні поступки.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що ризик тиску на Україну заради компромісу не можна відкидати, однак територіальні поступки не є неминучими. Найімовірніше, Київ намагатиметься зберегти підтримку Вашингтону, не погоджуючись на умови, які залишать Україну без надійного захисту від майбутньої російської агресії. Головна інтрига полягає в тому, чи зможе Трамп запропонувати реальні гарантії безпеки, а не просто вимагатиме від України поступок заради швидкого політичного результату.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська можуть використовувати ракети комплексів С-400 для атак по Києву та спроб виснажити українську протиповітряну оборону перед застосуванням інших балістичних ракет. Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Роман Світан, аналізуючи нещодавній удар по столиці.