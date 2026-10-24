Трамп не може один зупинити Путіна: до кого Зеленський звернувся за допомогою

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Китай здатний чинити тиск на російського лідера Володимира Путіна та вплинути на припинення війни. Про це глава держави заявив під час онлайн-виступу в американському Інституті Гадсона у Вашингтоні.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, значний вплив Пекіна зумовлений тісними економічними зв'язками із Москвою. Китай залишається важливим ринком для російських товарів, а масштабний двосторонній товарообіг дає китайському керівництву інструменти на Кремль.

Український президент наголосив, що Пекін міг би використати ці можливості, щоб спонукати Росію зупинити бойові дії. При цьому він закликав оцінювати реальні дії Китаю, а не лише його публічні заяви щодо необхідності мирного врегулювання.

Окремо Зеленський прокоментував можливість зустрічі лідерів Китаю, США та Росії. Він визнав, що не має інформації про передбачуваний порядок денний таких переговорів, проте чітко окреслив позицію Києва: рішення щодо України не можуть прийматися без її участі.

"Сподіваюся, ніхто не ділитиме Україну", — наголосив президент, додавши, що країні потрібні партнери, які готові підтримувати її інтереси.

Зеленський також нагадав, що Україна виступає за багатосторонню дипломатію і готова брати участь у переговорах з Росією за посередництва Сполучених Штатів та підтримки європейських держав.

На думку глави держави, якщо Китай справді зацікавлений у завершенні війни, він має у своєму розпорядженні можливості зробити істотний внесок у цей процес. Однак конкретні наміри Пекіна та можливі домовленості між світовими лідерами поки що залишаються невідомими.

Заява Зеленського прозвучала на тлі обговорень можливих дипломатичних ініціатив щодо припинення війни. Для Києва принциповою умовою залишається участь України у будь-якому переговорному форматі, який може вплинути на її територіальну цілісність, безпеку та майбутнє країни.

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