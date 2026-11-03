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«Трамп не хоче тиснути на Зеленського та надсилає зброю»: Лавров вийшов із себе і розкритикував США

Сергій Лавров висловив невдоволення тим, що США продовжують постачати Україні зброю для ударів по російській території, тоді як вимоги Кремля залишаються без відповіді

3 листопада 2026, 10:50
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Клименко Елена

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час саміту G20 в Атланті висловив невдоволення діями адміністрації президента США Дональда Трампа. Глава російського МЗС дав зрозуміти, що Москва не вважає американську політику достатньою для просування переговорів про завершення війни в Україні. Зокрема, Кремль не влаштовують санкції та продовження постачання західної зброї Києву. Про це повідомляє ZeroHedge. 

«Трамп не хоче тиснути на Зеленського та надсилає зброю»: Лавров вийшов із себе і розкритикував США

Фото: з відкритих джерел

За словами Лаврова, російські вимоги щодо припинення війни залишаються незмінними. Водночас він заявив, що не знає, з якими пропозиціями Україна готова виходити на переговори.

"Наша позиція відома, але що Україна має намір принести за стіл переговорів, я не знаю", – сказав очільник російського МЗС.

Окремо Лавров розкритикував військову підтримку України з боку західних партнерів. Він стверджує, що Київ отримує більше озброєння та готується завдавати ударів по ширшому переліку цілей на території Росії. На думку російського міністра, така політика нібито не сприяє підготовці до переговорів. 

Також представник Кремля висловив претензії через збереження американських санкцій проти Росії. Москва незадоволена тим, що обмеження, запроваджені за попередньої адміністрації США, продовжують діяти, а Вашингтон схвалює нові військові поставки Україні.

У матеріалі зазначається, що російська сторона очікує від адміністрації Трампа активнішого тиску на президента України Володимира Зеленського, аби Київ погодився на компроміс. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може використати переговори зі Сполученими Штатами щодо завершення війни в Україні не лише для досягнення власних економічних цілей, а й для послаблення єдності Європи.  



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