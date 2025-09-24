logo_ukra

Трамп нарешті побачив козирі України у війні: названо несподівану причину зміни риторики США
Трамп нарешті побачив козирі України у війні: названо несподівану причину зміни риторики США

Попри брак західної підтримки, Україна здатна утримувати оборону та здійснювати контрнаступальні дії.

24 вересня 2025, 10:25
Клименко Елена

Можливості України самостійно виготовляти високоточне озброєння, яке дозволяє ефективно вражати цілі в глибокому тилу Росії, суттєво вплинули на зміну позиції Дональда Трампа щодо війни. Про це в ефірі Радіо NV заявив військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Трамп нарешті побачив козирі України у війні: названо несподівану причину зміни риторики США

"Справді, риторика Трампа останнім часом зазнала помітних змін. Упевнений, що він ознайомився з українськими безпілотниками, їхньою ефективністю по нафтопереробних підприємствах РФ, а також зі статистикою знищення важливих об'єктів. Плюс – економічні наслідки для Росії: дефіцит пального, зростання цін на бензин. Ці фактори вже мають відчутний вплив на економіку країни-агресора", – підкреслив експерт.

Нарожний також припустив, що Трампу могли надати інформацію про українське ракетне виробництво, здатне завдавати реальних ударів по ворогу, які Росія не в змозі зупинити, навіть за допомогою своїх систем, зокрема "Іскандерів".

На думку експерта, одним із головних аргументів є те, що, попри тривалу фазу війни, українська армія не лише утримує позиції, а й здійснює контрнаступальні дії.

"Ми вже понад три з половиною роки у стані повномасштабної війни. Навіть за умов обмеженої допомоги від НАТО, коли бракує снарядів, авіації та інших ресурсів, наші військові здатні не лише тримати оборону, а й проводити успішні операції з відвоювання територій", – наголосив Нарожний.

Як вже писали "Коментарі", колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний уперше публічно оцінив результати бойових дій у Курській області. У своїй статті для ZN.UA він визнав, що операція мала надто високу ціну.



