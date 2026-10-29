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Трамп може зіграти за власними правилами щодо України: експерт попередив про найгірший сценарій

Ігор Рейтерович пояснив, чому Дональд Трамп відіграватиме ключову роль у переговорах і чому до конкретних домовленостей ще далеко

29 жовтня 2026, 11:45
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Клименко Елена

Майбутні переговори України, Росії та США про завершення війни можуть залежати не лише від позицій Києва й Москви, а й від внутрішньополітичних процесів у Сполучених Штатах. Зокрема, на дипломатичні плани здатні вплинути проміжні вибори до Конгресу США. Про це заявив керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович, коментуючи заяви президента Володимира Зеленського під час візиту до Нідерландів.

Трамп може зіграти за власними правилами щодо України: експерт попередив про найгірший сценарій

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Тут слід зазначити, що сторона країни-агресора говорить про зустріч після четвертого числа, тобто вони взагалі не деталізують конкретні дати. І очевидно, що тут ставка робиться на результати проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки", — пояснив Рейтерович. 

Для України це створює додаткові ризики: переговорний процес може залежати від внутрішніх інтересів американської адміністрації, а не лише від необхідності досягти справедливого миру. Водночас залишається відкритим питання участі європейських партнерів. Київ зацікавлений у їхньому залученні, проте остаточний склад учасників ще потрібно погодити. 

Серед можливих тем обговорення — припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін військовополоненими й повернення українських дітей. Натомість територіальні питання, за словами Зеленського, мають вирішуватися на рівні глав держав.

Рейтерович наголошує, що ключова роль у потенційній зустрічі належатиме президенту США Дональду Трампу. Однак сам факт проведення такого саміту та досягнення конкретних домовленостей поки не гарантовані.

"Якщо колись така зустріч і відбудеться, то головною дійовою особою на ній буде саме президент Сполучених Штатів Америки. Він повинен бути в центрі уваги і він повинен підписувати якісь важливі документи. Але до цих документів ще дуже і дуже довго", — наголосив експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила про масштабну атаку безпілотників на Московський регіон. За словами мера столиці Сергія Собяніна, у напрямку регіону нібито летіли 613 БПЛА.   



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=leibLuYgGR0&t=2s
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