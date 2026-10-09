Трамп може готувати небезпечну пропозицію Путіну щодо України: розкрито вкрай небезпечний сигнал



















Перспективи мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України залишаються невизначеними, а їхній розвиток значною мірою залежить від позиції Кремля та рішень президента США Дональда Трампа. Політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що наразі немає ознак готовності Росії до домовленостей, які могли б реально припинити бойові дії.

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Серед іншого експерт прокоментував повідомлення про дипломатичні контакти українських представників з американською стороною та можливі зустрічі щодо завершення війни. На його думку, сам факт переговорів ще не означає, що сторони наблизилися до компромісу.

"Миру нам ніхто не пропонує. Просто не пропонує. Немає якогось готового плану миру, який лежить і який потрібно лише знайти. На жаль, зараз такого варіанта немає", — заявив політтехнолог.

Він припустив, що для Трампа може бути важливо продемонструвати прогрес у питанні припинення війни, тоді як російський лідер Володимир Путін, за оцінкою Голобуцького, може розраховувати на продовження військового тиску.

"Ми зараз до кінця цього місяця в переговорну гру фактично не граємо. Виключно питання в самому Трампі: що він може пообіцяти Путіну і наскільки йому потрібна видимість перемир’я в Україні. Самому Путіну це не потрібно, він упевнений, що зможе нас передушити", — сказав він.

Водночас Голобуцький визнав, що ситуація може змінюватися під впливом економічних чинників, зокрема доходів Росії від експорту нафти та наслідків українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готувати чергову масовану ракетну атаку по Україні. За наявною інформацією станом на 9 жовтня, противник проводить космічну розвідку об’єктів у центральних, південних і західних регіонах країни. Серед потенційних засобів ураження — крилаті ракети повітряного та морського базування, зазначають моніторингові канали.