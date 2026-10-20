Напруженість у відносинах між Вашингтоном і Києвом сягнула нового рівня. Останні заяви Дональда Трампа з критикою українського керівництва та його висловлювання щодо можливого переговорного процесу без безпосередньої участі України викликали широкий резонанс. Чи змінює Білий дім своє ставлення до Володимира Зеленського та чи може Вашингтон посилити тиск на Київ, домагаючись прийняття умов, вигідних Кремлю? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що Вашингтон може посилити тиск на Київ, адже Дональд Трамп відкрито критикує Володимира Зеленського та висловлює сумніви щодо його підходу до мирних переговорів. Водночас американський президент демонструє готовність домовлятися з Москвою. Якщо така політика супроводжуватиметься затримками військової допомоги, нестачею ракет для протиповітряної оборони або обмеженням доступу до важливих технологій, позиції України за столом переговорів можуть послабитися. Це створить для Києва додаткові труднощі у відстоюванні власних інтересів.

Проте напруженість у відносинах між Трампом і Зеленським ще не свідчить про остаточний розрив партнерства чи намір Вашингтону змусити Україну прийняти російські вимоги. Важливу роль відіграватиме Європа, яка може посилити фінансову, військову та дипломатичну підтримку Києва, хоча повністю замінити американські ресурси буде складно. Тому одним із можливих сценаріїв залишаються спроби схилити Україну до компромісу. Водночас будь-які домовленості без дієвих гарантій безпеки можуть не усунути загрозу нового російського нападу.

Чат-бот Grok переконаний, що Дональд Трамп, схоже, змінює підхід до України, зосереджуючись передусім на якнайшвидшому завершенні війни з мінімальними витратами для США. За такої логіки тиск може посилюватися не лише на Москву, а й на Київ. Важливим важелем впливу залишається американська військова допомога: її скорочення або затримки можуть послабити можливості України на полі бою та змусити українське керівництво шукати складні компроміси. Додатковим чинником є політичні розбіжності між Трампом і Зеленським, які можуть ускладнювати діалог і послаблювати переговорні позиції Києва.

Водночас Москва може скористатися прагненням Вашингтону швидко досягти домовленостей, намагаючись домогтися нових поступок від України. Серед потенційних вимог Кремля можуть бути територіальні зміни, відмова від вступу до НАТО або обмеження військових можливостей України. Проте нав’язування Києву всіх російських умов не є неминучим сценарієм: цьому можуть протидіяти європейські партнери, частина американського політикуму та сама українська влада.

Чат-бот Gemini вважає, що якщо розглядати ситуацію без емоцій, тиск адміністрації Дональда Трампа на Україну має кілька складових. Насамперед американський президент зацікавлений у швидкому завершенні війни, яке могло б стати для нього важливим зовнішньополітичним досягненням. Для цього Вашингтон може використовувати дипломатичні та економічні інструменти, намагаючись підштовхнути Київ і Москву до переговорів. Однак прагнення якнайшвидше досягти домовленостей не гарантує справедливого результату для України, особливо якщо питання припинення бойових дій переважатиме над довгостроковими гарантіями безпеки.

Водночас можливості США впливати на рішення Києва не безмежні. Вашингтон може переглядати обсяги військової допомоги, проте змусити українське суспільство та Збройні сили погодитися на капітуляцію значно складніше. Відмова від підтримки України також може спричинити політичні суперечки всередині США та поставити питання про надійність американських зобов’язань перед партнерами.

Таким чином, усі три версії ШІ переконані, що ризик посилення американського тиску на Україну є реальним, але примус до прийняття умов Путіна не є неминучим. Найближчі тижні можуть показати, чи прагне Трамп до збалансованих переговорів, чи намагатиметься домогтися швидкої угоди коштом українських інтересів. Вирішальними стануть конкретні рішення щодо військової допомоги, позиція європейських союзників і зміст можливих гарантій безпеки для України.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Володимир Фесенко звернув увагу на суперечливі ідеї американського мирного плану, які обговорювалися в медіа напередодні переговорів щодо завершення війни в Україні. За його оцінкою, окремі положення потенційної домовленості можуть стосуватися не лише припинення бойових дій, а й масштабних змін у відносинах Росії із Заходом.