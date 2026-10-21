Трамп і Сі остаточно позбавлять Україну права вирішувати свою долю: який страшний задум на столі у Путіна

Російський диктатор Володимир Путін прагне провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб продемонструвати власну роль у світовій політиці. Водночас такий формат переговорів викликає питання щодо місця України в можливому обговоренні завершення війни. Про це заявив експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.

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Коментуючи можливість тристороннього саміту, експерт провів паралелі з Ялтинською конференцією 1945 року, коли лідери держав-переможниць у Другій світовій війні обговорювали післявоєнний устрій Європи. На його думку, Путін хотів би повторити подібний формат, але вже за участю Трампа та Сі Цзіньпіна.

"Мрія Путіна — це провести таку умовно Ялту-45. Тільки замість Сталіна він, замість Рузвельта — Трампа, замість Черчилля — уже Китай і Сі Цзіньпін", — зазначив Бобиренко.

Водночас експерт поставив під сумнів те, наскільки такий формат відповідає інтересам китайського керівництва. За його оцінкою, Пекін може бути зацікавлений передусім у власних домовленостях із Вашингтоном, а не в посиленні міжнародних позицій Росії.

Бобиренко також вважає, що заяви Трампа про переговори щодо України можуть бути пов'язані з внутрішньополітичними процесами у США. Зокрема, він пов'язує активність американського президента з боротьбою за підтримку виборців напередодні виборів до Конгресу.

На думку Бобиренка, Україні необхідно домагатися того, щоб жодні рішення про її майбутнє не ухвалювалися без участі Києва.

"Важливо, щоб у перемовинах завжди союзники говорили, що ми ні про що не будемо домовлятися без України", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що поспіх навколо переговорів щодо завершення війни в Україні значною мірою пов’язаний із внутрішньополітичними інтересами президента США Дональда Трампа.