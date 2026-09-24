Трамп і Сі можуть перекроїти правила гри: розкрито драматичний сценарій змін у війні в Україні

Відносини між США та Китаєм залишаються одним із ключових чинників світової політики, а зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна привертає особливу увагу й у контексті війни Росії проти України. Для Києва цей контакт важливий передусім через можливість використати вплив Пекіна на Москву. Володимир Зеленський заявив, що просив Трампа залучити Сі до дипломатичних зусиль щодо припинення війни та деескалації. Зокрема, йшлося про енергетичну сферу та експорт зерна. Тож чи справді ця зустріч здатна змінити ситуацію навколо України? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, розраховувати на те, що саме українське питання стане центральною темою домовленостей між Вашингтоном і Пекіном, поки зарано. Переговори Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна охоплюють значно ширший спектр проблем: торговельні відносини та тарифи, розвиток стратегічних технологій, доступ до рідкоземельних ресурсів, ситуацію навколо Тайваню та події на Близькому Сході. Водночас війна Росії проти України може посісти важливе місце в загальній дипломатичній дискусії, адже потенційний вплив Китаю на Москву може розглядатися США як додатковий інструмент для переговорів.

Для України контакти Трампа і Сі можуть мати практичне значення насамперед у питаннях, пов’язаних із можливою деескалацією. Йдеться, зокрема, про захист енергетичної інфраструктури, безпеку судноплавства в Чорному морі та стабільність експорту українського зерна. Проте Пекін ухвалюватиме рішення, виходячи передусім із власних економічних і геополітичних інтересів та відносин як зі США, так і з Росією.

Чат-бот Copilot переконаний, що найбільш позитивним для України сценарієм може стати ситуація, коли Трамп і Сі Цзіньпін домовляться про спільний тиск на Росію. Для Китаю затяжна війна означає економічні ризики, нестабільність світових ринків і додаткові проблеми для власного розвитку. Якщо Пекін дасть зрозуміти Кремлю, що подальша ескалація суперечить китайським інтересам, позиції Москви можуть послабитися, а переговорний процес отримає новий поштовх. Водночас існує й інший варіант: Україна залишиться лише одним із питань великої розмови між Вашингтоном і Пекіном, де головними темами будуть торгівля, технології та глобальне суперництво США і Китаю.

Найбільш тривожним виглядає сценарій, за якого обидві сторони почнуть просувати ідею швидкого завершення війни будь-якою ціною. У такому випадку тиск може спрямовуватися не лише на Кремль, а й на Київ. Україна ризикує отримати пропозиції компромісів, які зовні виглядатимуть як шлях до миру, але фактично не усунуть головних безпекових загроз.

Чат-бот Gemini стверджує, що першим практичним кроком у переговорах може стати домовленість про зниження інтенсивності ударів по критично важливих об’єктах. Насамперед йдеться про енергетичну та зернову інфраструктуру, безпека якої має значення не лише для України, а й для міжнародних ринків. Китай як великий покупець російських енергоресурсів і США, зацікавлені у стабільності світових цін на паливо, потенційно мають важелі для впливу на Москву. Іншим напрямом може бути неформальний торг навколо інтересів Пекіна в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У разі економічних поступок з боку Вашингтона Китай може посилити контроль за постачанням до Росії компонентів і технологій подвійного призначення.

Водночас потенційні домовленості між США і Китаєм можуть стосуватися не лише окремих епізодів війни, а й ширшої моделі деескалації. Узгоджена позиція Вашингтона та Пекіна могла б створити для Кремля додатковий дипломатичний тиск і звузити простір для продовження конфлікту. Логіка такого сценарію полягає в тому, що Росії доведеться враховувати позицію свого ключового партнера, якщо Китай змінить рівень підтримки.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що головним результатом зустрічі для України може стати не готове рішення про завершення війни, а поява або відсутність конкретних сигналів щодо готовності Пекіна використовувати свій вплив на Москву. Особливо показовими будуть можливі домовленості про енергетику, зерно та безпеку судноплавства. Якщо після переговорів з’являться конкретні кроки, це стане окремим дипломатичним фактором для подальших переговорів. Якщо ж українське питання залишиться лише частиною ширшого порядку денного США і Китаю, Києву доведеться й надалі покладатися насамперед на власну дипломатію та домовленості із союзниками.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може зіткнутися з необхідністю робити складний вибір, якщо війна затягуватиметься, а переговорний процес не дасть швидкого результату.