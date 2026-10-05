Трамп і Сі готують найбільший удар по Путіну: експерт ошелешив заявою про переворот війни в Україні

Перший реальний шанс для запуску переговорів про завершення війни в Україні може з’явитися наприкінці листопада. Так вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ, пов’язуючи можливий перелом із самітом Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені.

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За його оцінкою, 18–19 листопада на одному майданчику можуть опинитися лідери Китаю, США та Росії — Сі Цзіньпін, Дональд Трамп і Володимир Путін. Саме тому зустріч може стати важливою для формування нового формату міжнародного тиску на Кремль.

Кущ вважає, що Путін побоюється не лише тиску з боку Вашингтона, а насамперед одночасної позиції США та Китаю щодо необхідності завершення війни. На його думку, для Кремля це може суттєво звузити можливості для геополітичного маневру.

"Путін побоюється кумулятивного "натиску" на нього з боку США та Китаю, оскільки позиція двох найбільших країн світу суттєво звужує горизонт його геополітичного маневру. РФ не зможе просто відкинути спільну позицію щодо завершення війни з боку Китаю та США", — зазначив аналітик.

Водночас Кущ пов’язує з наближенням листопада активізацію в Україні політичних заяв про необхідність завершення війни. На його думку, поява так званої "партії миру" може мати не випадковий характер.

Експерт припускає, що Москва спробує використати український політичний дискурс як аргумент на свою користь. Кремль, за його оцінкою, може спробувати перекласти відповідальність за продовження війни на Київ і заявити, що саме українське суспільство нібито виступає проти завершення бойових дій.

"Єдиний шанс для Москви вирватися з цього "клінчу" — це перевести стрілки на Україну, мовляв, "українське суспільство виступає за продовження війни". Саме тому до листопада особливо важливо розуміти, навіщо активізується дискурс щодо завершення війни", — наголосив Кущ.

Портал "Коментарі" вже писав, що останніми днями в українському політичному просторі помітно побільшало заяв про необхідність шукати домовленості з Росією та якнайшвидше завершувати війну. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що поява одразу кількох подібних сигналів заслуговує на окрему увагу.