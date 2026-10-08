Трамп і Путін знайшли найкращий спосіб поставити Європу на коліна: деталі нової угоди шокують

Високопосадовці Росії та США могли обговорювати можливість залучення американського інвестора до проєкту "Північний потік", який до початку повномасштабної війни використовувався Москвою для постачання газу до Німеччини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел, знайомих із ситуацією.

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За даними агентства, до таких контактів могли бути залучені близький до Володимира Путіна Кирило Дмитрієв та спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Останній бере участь і в дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни Росії проти України.

Одним із можливих елементів майбутнього врегулювання Кушнер, як зазначає Reuters, вважає відновлення економічних зв’язків. Потенційна участь американського капіталу в "Північному потоці" могла б відкрити інвесторам зі США можливість отримувати прибуток від російських енергоносіїв у Європі після завершення війни.

Водночас у Вашингтоні наголошують, що будь-яка подібна домовленість має бути погоджена з відповідними американськими структурами, а головною умовою є вигода для США, американських компаній та платників податків.

При цьому один із чиновників США заявив Reuters, що останнім часом конкретних переговорів саме щодо "Північного потоку" не проводилося. Тобто йдеться радше про можливий сценарій, який залишається серед тем потенційного економічного діалогу між Москвою та Вашингтоном.

Головною перешкодою для відновлення газопроводу залишаються санкції. "Північний потік" перебуває під обмеженнями США та ЄС, а без їхнього послаблення чи скасування повноцінне відновлення роботи трубопроводу фактично неможливе.

Портал "Коментарі" вже писав, що російсько-українська війна навряд чи завершиться через економічний колапс Росії чи революцію всередині країни. На цьому наголосив політолог Максим Ялі, оцінюючи перспективи завершення нинішньої фази війни. За його словами, протистояння могло вийти на завершальну стадію, однак попереду ще може бути надзвичайно важкий період.