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Трамп і Путін занурять Україну у страшну реальність: експерт ошелешив небезпечним прогнозом

Експерт розкритикував заяви президента США про можливість укласти угоду раніше та пояснив, чому не вважає її прийнятною для України.

19 жовтня 2026, 11:00
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Клименко Елена

Україні необхідно враховувати, що адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі частіше озвучує позиції, які збігаються з інтересами Кремля. Таку оцінку висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.

Трамп і Путін занурять Україну у страшну реальність: експерт ошелешив небезпечним прогнозом

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, останні заяви Трампа свідчать про те, що Вашингтон фактично підтримує вимоги Москви щодо завершення війни. Дикий звернув увагу на слова американського президента про те, що Україні нібито варто було укласти угоду ще два роки тому.

Як пояснив ветеран, ідеться про запропонований раніше план із 28 пунктів, який він вважає сценарієм капітуляції України та поступок Росії. На думку Дикого, саме цю угоду Трамп має на увазі, коли заявляє, що раніше Київ мав кращі можливості для домовленостей.

Водночас експерт наголосив, що ситуація на фронті за цей час суттєво змінилася. Якщо два роки тому російські війська наступали на багатьох напрямках, попри значні втрати, то нині, за його оцінкою, співвідношення сил на окремих ділянках фронту вже інше.

Дикий вважає, що Україна має готуватися до посилення політичного тиску з боку Вашингтона. Він назвав нинішній етап вирішальним і попередив, що адміністрація Трампа може й надалі наполягати на рішеннях, вигідних Москві.

Окремо ветеран прокоментував ідею можливої зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. На думку Дикого, американський президент прагне опинитися в центрі уваги світової політики й бачить себе учасником такого формату, а не лідером демократичного табору в протистоянні авторитарним режимам.

"Приймаємо оцю данність і нам треба в цій данності далі жити, воювати, перемагати. Тому виходимо з тої реальності, що Штати вже остаточно перейшли на бік Росії", — підсумував Євген Дикий.

Портал "Коментарі" вже писав,  що США можуть піти на подальше послаблення санкцій проти Росії, зокрема щодо танкерів, газового сектору та окремих російських компаній. Водночас Вашингтон, за інформацією джерел РБК-Україна, вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, не пропонуючи натомість конкретних гарантій чи компенсацій.



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