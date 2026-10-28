Трамп і Путін проти Зеленського: політолог попередив про страшний сценарій переговорів

Можлива тристороння зустріч президентів України, США та Росії без участі європейських союзників може створити серйозні ризики для Києва. За такого формату Україна ризикує опинитися в невигідному становищі за столом переговорів і зіткнутися з тиском одразу двох лідерів. Про це заявив професор політології НаУКМА, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань.

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Експерт звернув увагу на невизначеність щодо організації такої зустрічі. Раніше розглядалася можливість проведення переговорів під час саміту G20, однак, за його словами, Володимир Зеленський, наскільки відомо, не отримав запрошення, тоді як Володимир Путін нібито планує взяти участь у заході.

"Я зараз не зовсім можу зрозуміти, як може відбутися ця зустріч, навіть суто технічно. Ну так, її можна організувати. (...) Однак важко прогнозувати, що буде спеціально організована окрема зустріч до того часу", — зазначив Гарань.

Водночас політолог наголосив, що найбільше його непокоїть не сам факт переговорів, а можливий баланс сил між учасниками. На його думку, без європейських партнерів українська сторона може опинитися в ситуації, коли їй доведеться протистояти спільній позиції Вашингтона і Москви.

"Я завжди висловлював і висловлюю занепокоєння щодо можливих результатів такої зустрічі. Тобто ми можемо бути в ситуації, коли один проти двох. Ми не маємо виключати таку можливість. Я насправді побоююся такої зустрічі за участі Трампа, Зеленського і Путіна", — підкреслив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов заперечив інформацію про нібито суперечку зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом під час переговорів. Він заявив, що повідомлення про деталі спілкування не відповідають дійсності, та звернув увагу на інформаційні атаки, спрямовані проти мирного процесу.