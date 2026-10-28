Трамп і Путін поставлять Україну перед страшним ризиком: яке рішення принизить Київ

Адміністрація президента США Дональда Трампа може мати ширші цілі у переговорах щодо завершення війни в Україні, ніж просто припинення бойових дій. Дипломатичний процес потенційно може стати для Вашингтону інструментом перебудови міжнародних відносин і зміни балансу сил між провідними державами. Таку думку висловив політтехнолог Олег Постернак, аналізуючи інтереси США, Росії та Європи.

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За словами експерта, американська влада прагне досягти результату, який можна було б представити як успіх зовнішньої політики Дональда Трампа. Однак за спробами домовитися про припинення війни можуть стояти й інші мотиви — зокрема, налагодження окремого формату взаємодії з Москвою та зміна відносин із європейськими союзниками й Китаєм.

"Створити міст Вашингтон — Москва проти ЄС і Китаю за рахунок вирішення українського кейсу", — так Постернак охарактеризував один із можливих геополітичних задумів американської адміністрації.

За такого розвитку подій Україна ризикує стати частиною масштабніших домовленостей між великими державами. У такому разі питання завершення війни розглядатиметься не ізольовано, а в контексті ширшого міжнародного протистояння. Це може створити ризики для Києва, якщо інтереси та безпекові потреби України не будуть головним критерієм переговорів.

"Європейським країнам доведеться враховувати зміни у зовнішній політиці США й не виходити з припущення, що трансатлантичні відносини автоматично повернуться до попередньої моделі", — додав політтехнолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії заявляють про активні переговорні контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо можливого завершення війни проти України. Водночас у Москві наголошують, що будь-яка майбутня мирна угода має враховувати так звані "фундаментальні інтереси" Росії.