Президент США Дональд Трамп допустив можливість проведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном без участі президента України Володимира Зеленського. Такий формат потенційної зустрічі викликає запитання щодо майбутнього мирного процесу, ролі Києва в переговорах і того, наскільки позицію України враховуватимуть під час обговорення шляхів завершення війни. Чи готовий Трамп обговорювати долю України без її представників, чи може Кремль скористатися таким форматом для просування власних вимог і які наслідки це матиме для Києва? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT стверджує, що Трамп може піти на прямі переговори з Путіним без участі Зеленського, адже його підхід до міжнародної політики значною мірою ґрунтується на особистих домовленостях між лідерами. Американський президент неодноразово демонстрував готовність спілкуватися безпосередньо з політичними опонентами, яких вважає впливовими гравцями. У цьому контексті Путін може розглядатися ним як партнер для укладання масштабної угоди, тоді як позиція Зеленського, на думку Трампа, здатна ускладнювати пошук компромісу. Крім того, глава Білого дому зацікавлений у швидкому результаті, який можна було б представити як власний дипломатичний успіх. Прямий діалог із Москвою дав би йому змогу самостійно визначати порядок денний і обговорювати можливі умови завершення війни.

Водночас усунення України від переговорного процесу створило б серйозні політичні ризики. Односторонні домовленості щодо українських територій або безпеки могли б викликати негативну реакцію європейських союзників і частини американського політикуму. До того ж Київ не обов’язково погодиться виконувати рішення, ухвалені без його участі.

Чат-бот Copilot переконаний, що переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним без участі Володимира Зеленського цілком можливі з огляду на практику міжнародної дипломатії. Лідери великих держав нерідко проводять двосторонні зустрічі, щоб обговорити міжнародні конфлікти та з’ясувати позиції одне одного. Для Трампа такий формат міг би стати нагодою перевірити, чи готова Москва до компромісів, а також оцінити справжні наміри Кремля. Американський президент традиційно віддає перевагу особистим контактам із керівниками інших держав і може розглядати прямий діалог як спосіб прискорити пошук рішення щодо завершення війни.

Однак важливо розрізняти попередні консультації та остаточні домовленості. Навіть якщо Трамп і Путін обговорюватимуть майбутнє України без Зеленського, реалізувати досягнуті домовленості без згоди Києва буде складно. Україна самостійно визначає свою позицію щодо умов миру, а спроби вирішувати її долю без участі української влади можуть викликати спротив європейських партнерів.

Чат-бот Gemini вважає, що можливість прямих переговорів між США та Росією без участі України залежатиме від політичних інтересів сторін і формату майбутніх домовленостей. Дональд Трамп може зробити ставку на особистий діалог із Володимиром Путіним, розраховуючи самостійно знайти компроміс, який відповідатиме інтересам Вашингтону. Однак навіть якщо американська та російська сторони досягнуть певних домовленостей без Києва, це не гарантуватиме їх реалізації. Українська влада має власну позицію щодо завершення війни, а згода на умови, визначені без участі України, зовсім не є автоматичною. Тому результати таких переговорів значною мірою залежатимуть від готовності Києва підтримати запропоновані рішення.

Не менш важливим чинником залишатиметься позиція європейських партнерів, які наполягають на врахуванні українських інтересів і безпеки всього континенту. Спроба усунути Київ від обговорення умов миру може загострити розбіжності між США та Європою, послабити трансатлантичну єдність і ускладнити подальшу підтримку України. Крім того, домовленості, укладені без безпосередньої участі української сторони, не обов’язково усунуть причини конфлікту чи забезпечать тривале припинення бойових дій.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що переговори Трампа з Путіним без Зеленського можливі, але самі по собі не забезпечать миру. Навіть якщо лідери домовляться про певні кроки для припинення бойових дій, це ще не означатиме завершення війни на прийнятних для України умовах. Головний ризик полягає не у самому факті зустрічі, а в спробі ухвалити рішення щодо українських територій, обороноздатності та майбутніх гарантій безпеки без згоди Києва. Водночас багато залежатиме від того, чи зможуть США та європейські партнери узгодити спільну позицію і забезпечити виконання можливих домовленостей. Вирішальними залишатимуться здатність України відстоювати власні інтереси, підтримка союзників і наявність реальних гарантій, які унеможливлять нову російську агресію.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори між Росією та Сполученими Штатами не обов’язково свідчать про наближення завершення війни проти України.