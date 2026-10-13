Трамп і Путін готують страшне звинувачення Зеленському: розкрито страшний сценарій нової угоди



















Домовленість між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального може мати серйозні наслідки для України. Кремль здатний використати її не лише для економічної вигоди, а й для посилення політичного впливу на американського президента. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи можливі наслідки так званої дизельної угоди.

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За оцінкою експерта, Трамп зацікавлений у зниженні цін на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Для Путіна ж важливо скористатися цією зацікавленістю, щоб покращити відносини з американським лідером і створити для України складну дипломатичну ситуацію.

"Головний сенс цієї угоди в тому, щоб, по суті, сформувати для нас пастку. З одного боку, фактично вбивається ідея енергетичного перемир’я, на яке ми сподівалися. Трампу вже не потрібно домовлятися і тиснути на Путіна, щоб той припинив удари по українській енергетиці, адже він і так може отримати своє дизельне пальне", — пояснив Фесенко.

Політолог вважає, що Москва може опинитися у виграшній позиції незалежно від подальших рішень Києва. Якщо США вимагатимуть припинити удари по російських нафтопереробних заводах, це відповідатиме інтересам Кремля. Якщо ж Україна продовжить атаки, Вашингтон може звинувачувати її в перешкоджанні домовленостям.

"Якщо Трамп тиснутиме на нас і змушуватиме припинити удари по російських НПЗ, Росія від цього виграє. Якщо ж ми не погодимося і продовжимо атаки, виникне системна основа для кризи у двосторонніх відносинах між США та Україною", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що публікація американського видання The Washington Post про нібито спільний мирний план США та Європи щодо завершення війни в Україні не відображає узгодженої позиції західних партнерів. В Офісі президента вважають, що матеріал передає погляд лише частини американської переговорної команди, а його оприлюднення може бути спробою Вашингтону продемонструвати власні дипломатичні успіхи.