Трамп і Путін готують нафтову угоду за рахунок України: експерт приголомшив можливими наслідками

Домовленості між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо нафти можуть мати не лише економічний, а й політичний підтекст. Експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко вважає, що Кремль може намагатися використати зацікавленість американського президента у вигідних бізнесових проєктах, щоб впливати на його рішення щодо України.

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За словами експерта, Трамп перебуває у складній політичній ситуації напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Тому домовленості, які можна представити американським виборцям як економічне досягнення, можуть стати для нього важливим аргументом у внутрішній політиці.

"Ми чудово розуміємо, що Дональд Трамп від самого початку не лише своєї другої каденції, але загалом як бізнесмен завжди був дуже жадібний до особистої наживи. І зрештою, від початку цього другого терміну ми побачили, що особисте збагачення і збагачення членів його найближчої родини — це пріоритет номер один для теперішнього американського президента", — заявив Жовтенко.

Експерт також згадав повідомлення про можливе використання західних активів російської нафтової компанії "Лукойл" у майбутніх домовленостях. На його думку, Кремль може пропонувати Вашингтону різні варіанти економічної співпраці, розраховуючи на політичні поступки з боку США.

"Путінський режим запропонував Дональду Трампу розморозити 100 млрд російських активів. І дуже цікава формула була: з цих 100 млрд розморожених 50 млрд Росія повертає собі, а Росія і Сполучені Штати вкладають в оці спільні проєкти", — розповів Жовтенко, описуючи пропозицію, про яку йшлося в попередніх обговореннях.

Портал "Коментарі" вже писав, що політика президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України може мати наслідки, протилежні очікуванням Вашингтона. Спроби тиснути на Київ не обов’язково послаблять позиції Володимира Зеленського, а рішення щодо російської нафти можуть не принести американському лідеру очікуваних економічних і політичних дивідендів. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи дії американської адміністрації.