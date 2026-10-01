Трамп і Путін готують легалізацію капітуляції України: цей невтішний сценарій приголомшує.

Майбутнє мирних переговорів щодо України дедалі більше залежить від того, яким буде формат діалогу між Вашингтоном, Москвою та Києвом. Прямі контакти США з Росією створюють можливість для обговорення умов припинення війни, однак водночас порушують питання про роль України в ухваленні остаточних рішень. Не виключено, що американська та російська сторони спробують попередньо узгодити окремі положення майбутньої угоди, які згодом запропонують українській владі. Чи можуть Трамп і Путін домовитися за спиною Зеленського та поставити Україну перед фактом? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT стверджує, що президент США Дональд Трамп зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни та може посилювати тиск одночасно на Київ і Москву. Для Путіна ж американська ініціатива відкриває можливість просувати власні вимоги — від територіальних претензій до обмеження військового потенціалу України. Паралельно Вашингтон може пропонувати різні формати діалогу, включно з тристоронніми зустрічами та домовленостями про часткове припинення ударів. Київ демонструє готовність до переговорів, але не погоджується розглядати їх як шлях до капітуляції.

Водночас ризик того, що США та Росія спробують спочатку узгодити певні параметри, а потім запропонувати їх Україні, залишається. Однак реалізувати домовленість без участі Києва буде складно: її виконання залежатиме від української влади, армії та суспільства. Крім того, позиція європейських держав також матиме значення для гарантій безпеки та подальшої підтримки України.

За версією чат-боту Copilot, можливість закритих контактів між Вашингтоном і Москвою справді не варто відкидати, адже великі держави традиційно намагаються домовлятися навіть щодо найскладніших міжнародних конфліктів. Проте сам факт американсько-російського діалогу ще не означає, що рішення щодо України можуть бути реалізовані без її участі. Київ залишається безпосередньою стороною війни, а тому будь-які домовленості потребуватимуть його залучення та практичного виконання.

Водночас Москва може бути зацікавлена саме у двосторонньому форматі з Вашингтоном, який дозволив би Кремлю позиціонувати Росію як рівного геополітичного гравця. Для України найбільший ризик полягає не стільки у можливих переговорах Трампа і Путіна, скільки у тому, що їхні результати можуть створити додатковий тиск на Київ. Якщо для частини західних партнерів швидке припинення війни стане пріоритетом, перед українською владою може постати складне питання: наскільки далеко можна йти на компроміси, не створюючи нових загроз для держави?

Чат-бот ChatGPT переконаний, що для України найбільша небезпека може полягати не в самих контактах Трампа з Путіним, а в тому, що Вашингтон і Москва спробують спочатку погодити загальну рамку врегулювання, а вже потім запропонують її Києву. Трамп зацікавлений у швидкому результаті, тоді як Кремль може використати переговори для просування питань санкцій, економічних відносин і власних вимог щодо майбутнього України. Тому активізація американсько-російського діалогу автоматично підвищує значення позиції Києва.

Водночас домовитися про завершення війни без України буде надзвичайно складно. Київ має власні позиції щодо територій, безпеки та майбутніх гарантій і вже демонстрував готовність до окремих деескалаційних кроків за умови взаємності. Трамп може розглядати переговори з Путіним як інструмент тиску на обидві сторони, однак ситуація стане значно складнішою, якщо Москва вимагатиме територіальних поступок або послаблення санкцій.

Загалом усі три моделі ШІ вважають, що головне питання для України — не те, чи можуть Трамп і Путін спілкуватися без Зеленського, а те, чи зможе Київ впливати на зміст будь-яких домовленостей, які визначатимуть його майбутнє. Якщо переговори залишатимуться тристоронніми, простір для української позиції зберігатиметься. Якщо ж Москва і Вашингтон спочатку сформують власну рамку, а Україні залишать лише можливість її прийняти або відхилити, ризик політичного тиску на Київ суттєво зросте.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може опинитися перед складним вибором щодо подальших ударів по російській енергетичній інфраструктурі.