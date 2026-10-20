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Трамп грає на боці Путіна: чи справді готується сценарій поділу України без Києва

Автор The Spectator вважає, що Кремль може використати прагнення президента США до миру, щоб досягти поступок, не відмовляючись від своїх військових цілей. Головний ризик – угода, умови якої визначать без участі України

20 жовтня 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп ризикує серйозно підірвати власні політичні позиції, намагаючись досягти завершення війни в Україні на умовах, вигідних Москві. Такий прогноз представив журналіст Оуен Метьюз у статті для The Spectator, аналізуючи переговорну стратегію Вашингтона та мету Кремля.

Трамп грає на боці Путіна: чи справді готується сценарій поділу України без Києва

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою автора, Володимир Путін може погодитися на обмежені поступки, включаючи часткове припинення вогню або визволення полонених. Проте готовність російського керівництва відмовитись від ключових військових вимог залишається під питанням.

Метьюз вважає, що Кремль розраховує на ослаблення України під тиском воєнних дій та атак на енергетичну, транспортну та логістичну інфраструктуру. Наближення зими, на його думку, може посилити навантаження на українську економіку та громадянське населення.

Окрему увагу журналіст приділив можливому тристоронньому саміту Дональда Трампа, Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна у китайському Шеньчжені під час заходів АТЕС у листопаді. За даними статті, подібна зустріч обговорювалася, проте держсекретар США Марко Рубіо 19 жовтня зазначав, що не знає, чи всі деталі узгоджені остаточно. Підтвердженої домовленості щодо поділу України немає.

Автор також розкритикував підхід Трампа до переговорів, стверджуючи, що американський президент пропонує Москві економічні стимули, не створюючи достатніх наслідків за відмову на компроміс. У такій ситуації, вважає Метьюз, російський лідер може затягувати переговори та одночасно домагатися пом'якшення санкцій.

Додатковим чинником стали ціни на паливо та політичні ризики для Трампа перед проміжними виборами у США. Журналіст вважає, що Білий дім зацікавлений в економічних результатах, які можна подати як успіх переговорної стратегії.

Однак вирішальна перешкода залишається незмінною: для реального завершення війни необхідна згода Москви на умови, які зупинять бойові дії. На думку Метьюза, Путін може відмовитись від компромісу, якщо вважатиме, що військова перемога вже близька.

Автор попереджає: прагнення Вашингтона швидко досягти угоди здатне зіграти проти нього самого, якщо Кремль продовжить використовувати переговори для зміцнення власних позицій.

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Джерело: https://spectator.com/article/trump-xi-putin-prepare-carve-up-ukraine/?set_edition=en
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