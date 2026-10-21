Трамп готує сценарій завершення війни без України: три події, які змінять все до кінця 2026 року

Протягом наступних восьми тижнів Росія планує використати зимові холоди для ударів по Україні. Росія накопичила достатньо ракет і безпілотників, щоб вивести з ладу електромережу та системи опалення, від яких залежать мільйони людей.

Завершення війни. Фото портал "Коментарі"

Наслідки можуть бути особливо небезпечними для мешканців міст далеко від фронту, пише видання The Atlantic. Якщо удари призведуть до масштабних перебоїв із теплом і електрикою, будинки під час сильних морозів можуть стати загрозою для життя.

Водночас, як зазначають журналісти, у найближчі тижні відбудуться три міжнародні події, здатні вплинути на подальший розвиток війни.

Вибори у США. До американських виборів залишається два тижні. У Києві побоюються, що перемога демократів в одній або обох палатах Конгресу може підштовхнути президента Дональда Трампа до ще жорсткішої позиції щодо України в останні тижні повного контролю республіканців над Вашингтоном.

Можлива зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. На середину листопада запропоновано саміт на півдні Китаю. За даними видання, російський лідер Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб обговорити припинення війни. Україна, за описаним сценарієм, може залишитися поза столом переговорів.

Саміт G20 у грудні. Зустріч запланована на полі для гольфу Трампа в районі Маямі. За словами його радників, американський президент уявляє, як стоятиме між Путіним і Володимиром Зеленським під час підписання мирної угоди, навіть якщо для цього доведеться змусити Україну погодитися на неї.

Один з українських чиновників, який погодився говорити анонімно, описав відчуття Києва щодо міжнародних рішень, які можуть визначити майбутнє країни: “Схоже, що все це відбувається без нас”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін заявив про відновлення переговорів.



