Трамп готує новий хід: секретний план США по завершенню війни в Україні

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що війну в Україні скоро буде врегульовано. Конкретних параметрів майбутньої домовленості він не назвав. На цьому тлі три популярні моделі штучного інтелекту спробували розібратися, який план може стояти за такими заявами.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що слова Трампа не обов'язково означають наявність готової мирної угоди. На його думку, президент США може готувати поетапне припинення бойових дій.

Першим кроком може стати обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, після чого — повернення до переговорів між Україною, Росією та США. Подібна логіка частково узгоджується з повідомленнями про спроби Вашингтона відновити тристоронній формат.

Найскладніше питання — території. ChatGPT звертає увагу, що саме навколо них залишається головна суперечність. Джаред Кушнер раніше заявляв, що територіальне питання залишається перешкодою для домовленості.

Чат-бот Gemini бачить можливий задум Трампа ширше. За його версією, одним із варіантів може бути фактична заморозка бойових дій по нинішній лінії фронту без юридичного визнання захоплених Росією територій.

Ще один можливий інструмент — одночасний тиск на Київ і Москву. Україну, за цією логікою, можуть підштовхувати до компромісів через американську допомогу, а Росію — через загрозу посилення підтримки України та нових економічних обмежень.

Gemini також припускає ширший геополітичний розрахунок: завершення війни могло б дозволити США вивільнити більше ресурсів для інших напрямків, зокрема протистояння з Китаєм.

Чат-бот Grok робить акцент на внутрішньополітичному ефекті. На його думку, Трампу може бути потрібен швидкий результат, який можна представити як власне дипломатичне досягнення.

У такому сценарії проміжним результатом могла б стати домовленість про паузу в ударах, енергетичне перемир'я або заморозка фронту. Окремо Grok виділяє скорочення американських витрат і відповідальності за подальший перебіг війни.

Водночас чат-бот визнає, що головна проблема залишається незмінною: Київ і Москва мають різні позиції щодо територій та умов завершення війни. Тому швидка домовленість поки залишається припущенням, а не фактом.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: за заявами Трампа може стояти спроба прискорити переговорний процес і домогтися хоча б проміжної домовленості. Різняться прогнози в акцентах. ChatGPT говорить про поетапне припинення бойових дій, Gemini — про заморозку фронту, тиск на сторони та ширший геополітичний розрахунок, а Grok — про політичний результат і скорочення американської участі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який небезпечний сценарій Трамп готує Зеленському.



