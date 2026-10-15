Війна Росії проти України давно вийшла за межі суто військового протистояння і перетворилася на складну комбінацію бойових дій, дипломатії та геополітики. Саме тому кожне рішення на фронті або далеко від лінії зіткнення оцінюється не лише з погляду військової ефективності, а й через призму міжнародних наслідків. Відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах може стати одним із таких факторів, що впливатиме не лише на економіку РФ, а й на політичні відносини між Києвом і Вашингтоном. Чи перетвориться це на новий виток конфлікту між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом? Видання "Коментарі" дізнавалося думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що ймовірність нового загострення між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом залишається високою, однак говорити про неминучий розрив відносин зарано. Американський президент може сприйняти відновлення українських ударів по російських НПЗ як перешкоду для власних дипломатичних ініціатив і спробувати переконати Київ обмежити такі операції. Водночас невдоволення Вашингтону не обов’язково означатиме припинення військової допомоги чи різке погіршення співпраці. Багато залежатиме від того, наскільки далеко Трамп буде готовий зайти у спробах вплинути на рішення українського керівництва.

Водночас Україна навряд чи погодиться на тривалі односторонні обмеження, якщо Росія продовжуватиме атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Удари по нафтопереробних заводах дають Києву змогу завдавати економічних втрат Москві та ускладнювати забезпечення російської воєнної машини. Найімовірніше, ситуація призведе до нового раунду складних переговорів і дипломатичного тиску, а не до повного розриву між союзниками. Зеленському доведеться відстоювати право України на відповідь агресору, водночас не допустивши, щоб суперечка навколо російських НПЗ поставила під загрозу подальшу підтримку США.

Чат-бот Grok зазначає що Дональд Трамп пов’язує українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру зі зростанням вартості дизельного пального у США. Для американського президента це не лише економічне питання, а й внутрішньополітичний виклик, особливо напередодні виборів. Тому активізація ударів по російських НПЗ може викликати невдоволення Вашингтону та посилити розбіжності з Києвом. Володимир Зеленський, зі свого боку, вважає такі операції одним із дієвих способів послаблення Росії та тиску на Володимира Путіна. Поки Москва продовжує атакувати українську енергетику, Київ навряд чи бачитиме підстави для одностороннього припинення ударів у відповідь.

Отже, інтереси двох президентів у цьому питанні можуть зіткнутися. Трамп здатний посилити публічну критику українського керівництва, затягувати ухвалення окремих рішень щодо допомоги або наполягати на нових домовленостях про енергетичне перемир’я. Зеленський натомість наголошуватиме, що українські дії є відповіддю на російські атаки, а не безпричинною ескалацією.

Чат-бот Gemini наголошує, що відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах може спричинити нове загострення відносин між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Причина полягає в різних підходах до завершення війни. Американський президент зацікавлений у швидкому припиненні бойових дій і стабільності на енергетичних ринках, адже стрибки цін на пальне створюють додаткові економічні та політичні ризики для США. Українське керівництво, натомість, розглядає удари по нафтовій галузі Росії як важіль тиску на Кремль. За умов, коли російські війська продовжують атакувати українські міста та енергетичні об’єкти, відмова від таких операцій без взаємних зобов’язань може послабити позиції Києва.

Якщо Україна не дослухатиметься до можливих вимог Вашингтону, Трамп може сприйняти це як небажання рахуватися з його ініціативами. У відповідь США теоретично можуть посилити дипломатичний тиск, переглянути умови військової підтримки або порушити питання обмеження ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Водночас згода Києва на такі умови без чітких гарантій безпеки також несе ризики, адже позбавляє Україну одного з інструментів впливу на противника.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що відновлення ударів по НПЗ Росії саме по собі навряд чи стане причиною масштабного конфлікту між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Водночас це цілком може створити нові точки напруги у двосторонніх відносинах, особливо якщо Вашингтон робитиме ставку на дипломатичне врегулювання війни. Найімовірніше, сторони зіткнуться не з відкритим протистоянням, а з черговим етапом складних переговорів щодо того, якими методами слід наближати завершення війни. Для України головним завданням залишатиметься доведення союзникам того, що тиск на російський військово-промисловий та енергетичний потенціал є елементом оборони, а не перешкодою для миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сили оборони України під час четвертого етапу операції "Вівальді" звільнили ще 101 квадратний кілометр території. Йдеться, зокрема, про населені пункти Зелена Долина, Липове та Колодязі.