Трамп готує найгіршу помсту Зеленському: яка категорична вмимога США стане фіаско для України

Відносини між Києвом і Вашингтоном залишаються одним із ключових чинників, від яких залежить не лише перебіг війни, а й майбутнє України. Проте навіть союзники не застраховані від суперечок. У політичних колах дедалі частіше обговорюють сценарій, за якого між українською владою та американським керівництвом можуть виникнути серйозні розбіжності щодо умов завершення війни, фінансової допомоги чи формату мирних переговорів. Особливо багато таких дискусій викликає повернення Дональда Трампа до активної зовнішньої політики та його прагнення швидко завершити міжнародні конфлікти. Але що буде, якщо позиції Києва і Вашингтону кардинально розійдуться? Портал "Коментарі" дізнавався думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

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За версією чат-боту ChatGPT, президент України Володимир Зеленський, імовірно, намагатиметься не допустити остаточного розриву відносин зі Сполученими Штатами, адже американська військова допомога, розвіддані та сучасні оборонні технології мають важливе значення для України. Тому Київ, найімовірніше, продовжить діалог із Вашингтоном і шукатиме прийнятні компроміси, водночас не погоджуючись на вимоги, які можуть поставити під загрозу державний суверенітет.

Водночас загострення суперечностей із Дональдом Трампом може мати наслідки не лише для дипломатичних відносин, а й для ситуації на фронті. Якщо Білий дім пов’яже подальшу допомогу Україні з прийняттям певних умов мирного врегулювання, тиск на керівництво держави істотно посилиться. Зеленському доведеться шукати баланс між збереженням підтримки США та захистом національних інтересів.

Чат-бот Gemini зазначає, що Володимир Зеленський намагатиметься не допустити відкритого протистояння зі Сполученими Штатами, адже американська військова, фінансова та дипломатична підтримка залишається важливою для України. Київ, імовірно, обере шлях переговорів і пошуку взаємоприйнятних рішень, які допоможуть зберегти стратегічне партнерство з Вашингтоном. Водночас українська влада намагатиметься не переходити межі, за якими компроміс може загрожувати державному суверенітету та національним інтересам країни.

Проте за умови висунення неприйнятних вимог Зеленський може зайняти жорсткішу позицію, спираючись на підтримку європейських союзників і внутрішню єдність суспільства. Особливо чутливими залишатимуться питання територіальної цілісності України та права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. Не виключений і третій сценарій: затягування переговорів, щоб уникнути поспішних рішень і виграти час для пошуку альтернатив.

Чат-бот Copilot вважає, що якщо протистояння зі Сполученими Штатами досягне критичного рівня, Володимир Зеленський, імовірно, спробує зміцнити співпрацю з європейськими партнерами. Київ може активізувати контакти з Великою Британією, Францією, а також державами Північної та Східної Європи, щоб сформувати ширшу коаліцію підтримки. Її завданням стане часткова компенсація можливого скорочення американської військової допомоги, фінансування оборони та постачання озброєнь. Водночас можливості Європи швидко перебрати на себе всі функції Вашингтона залишатимуться обмеженими.

Іншим пріоритетом Зеленського стане захист державного суверенітету. Українське керівництво навряд чи погодиться на умови, які загрожуватимуть незалежності країни або можуть спровокувати серйозну внутрішньополітичну кризу. Навіть за найскладніших обставин президент, імовірно, шукатиме дипломатичні рішення, які дозволять уникнути остаточного розриву зі США, але не вимагатимуть перетинати українські "червоні лінії".

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що у разі загострення відносин зі США Володимир Зеленський насамперед намагатиметься зберегти партнерство з Вашингтоном, але не за будь-яку ціну. Якщо йтиметься про питання, які зачіпають суверенітет країни, майбутнє окупованих територій або ключові національні інтереси, українська влада, ймовірно, шукатиме альтернативні дипломатичні рішення, а не безумовно погоджуватиметься на зовнішній тиск. Найбільш реалістичним виглядає сценарій складного балансу між необхідністю зберігати підтримку союзників та прагненням відстояти власну позицію щодо майбутнього України.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп має достатньо важелів впливу, аби посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.