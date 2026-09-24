Трамп готує кардинальний переворот у війні Путіна: українців попередили про нову страшну загрозу

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН та майбутня зустріч американського президента із Сі Цзіньпіном можуть вплинути на подальший перебіг міжнародних переговорів щодо війни РФ проти України. Політолог Віктор Бобиренко розповів про кілька моментів, які, на його думку, можуть мати значення для Києва.

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За словами експерта, Трамп під час виступів робив акцент не лише на війні в Україні, а й на ширшому переліку міжнародних проблем. Водночас Бобиренко вважає важливим, що тема України продовжує залишатися серед питань, які американський президент порушує на міжнародному рівні.

"От потім він згадав про війну в Україні та санкції. Сказав, що готовий застосувати пекельні санкції проти Росії та її союзників. Потім він говорив про інші проблеми, але Україна все одно залишалася серед ключових тем. І це важливо, тому що питання війни нікуди не зникає", — зазначив Віктор Бобиренко.

Окремо політолог звернув увагу на заяви щодо можливого енергетичного перемир'я та ситуації в Чорному морі. На його думку, саме такі домовленості могли б стати одним із практичних напрямів для подальших переговорів.

"Що має значення — енергетичне перемир'я, домовлялися. Тобто взаємні відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі. Плюс чорноморський мораторій. Щоб не бити один одного в Чорному морі, щоб росіяни могли своє зерно тягати і свою нафту, а ми своє зерно. Це могло б стати окремим напрямком домовленостей", — пояснив експерт.

Водночас Бобиренко скептично оцінює перспективу безпосередньої зустрічі Зеленського та Володимира Путіна. Він зазначив, що для організації такого формату потрібні гарантії безпеки, а Кремль наразі не демонструє готовності до такого кроку.

Політолог також звернув увагу на майбутні контакти Трампа із Сі Цзіньпіном. На його думку, саме відносини між США та Китаєм можуть стати одним із факторів, які впливатимуть на подальшу міжнародну ситуацію.

"Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна — це ключова подія. Я не думаю, що вони домовляться про мир в Україні. Чому? Тому що Сі Цзіньпіну потрібно дочекатися, поки Трамп програє вибори, стане кульгавою качкою. А наступна зустріч у них передбачається в Китаї 19 листопада. І тоді вже у Сі Цзіньпіна буде набагато більше важелів", — сказав Бобиренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається знайти в Україні централізовані системи та об'єкти, удар по яких може спричинити значні проблеми для населення.