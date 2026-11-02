Трамп дав Путіну карт-бланш на капітуляцію України: Гордон розповів, що відбувалося за лаштунками

Росія декілька місяців поспіль системно обстрілює Київ — застосовує і дрони різних модифікацій, і балістичні ракети. При цьому засобів відбиття атак обмаль — США навіть не узгоджують відправку ракет до Patriot, які вже були оплачені.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон розповів, що як Трамп та Путін намагалися змусити Україну до капітуляції.

"Путін пішов у свій останній і рішучий бій за півтора місяця до виборів у Сполучених Штатах Америки. Він заручився повною підтримкою Трампа. І думаю, що Трамп дав йому карт-бланш на те, щоб примусити Україну до капітуляції за півтора місяця", — зазначив він.

За словами журналіста, Трампу потрібно було закінчення війни в Україні. Трампу фактично було потрібно до 3 листопада, а фактично до 1 листопада, за два дні до виборів сказати, що він завершив ще одну війну.

"Закінчити цю війну так, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі, у нього не виходило, тому що Зеленський не збирався, і правильно робив, віддавати Донбас, а Путін не збирався без Донбасу закінчувати. Тому Трамп і Путін почали вимагати від України капітуляції", — пояснив Гордон.

Журналіст пояснив, що після того, як Зеленський не захотів капітулювати, росіяни почали жорстко бити Київ, і мости у тому числі. А американці не давали ні зброї, ні ракет до Patriot, нічого, і, за словами Гордона, почали викручувати руки.

"Оце останній рішучий бій Путіна, бо він чудово розумів, що далі, якщо він зараз не змусить Україну до капітуляції, буде лише гірше і на фронті, і в економіці. У тому, що Трамп не виграє проміжні вибори”, — зауважив він.

Гордон зазначив, що економіка для війни — це саме головне, адже “є гроші — воюєш, немає грошей — не воюєш”.

"Путін оцінив ситуацію, зрозумів, що грошей далі в такому обсязі не буде, і тому з блефом, з усіма справами пішов у цю останню битву. Він програв. Я ще раз повторюю, він із тріском програв. Зараз все зміниться", — підсумував він.

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