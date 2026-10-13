Трам наказав завдати смертельного удару по ЗСУ: експерт шокував прогнозом про наслідки



















Адміністрація президента США Дональда Трампа може використати військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією як інструменти тиску на Україну, щоб домогтися припинення атак на російські нафтопереробні заводи. Однак заяви Вашингтону ще не означають, що обмеження обов’язково будуть запроваджені. Військовий експерт Роман Світан пояснив, наскільки небезпечними для України можуть бути такі сценарії та чому припинення ударів по нафтовій інфраструктурі РФ несе серйозні ризики.

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За словами експерта, українські атаки на російські НПЗ мають стратегічне значення, оскільки послаблюють економічні можливості Кремля та створюють проблеми із забезпеченням російської армії пальним. Якщо Україна погодиться зупинити такі удари, Москва отримає додатковий простір для відновлення пошкоджених потужностей і підтримки своєї військової машини.

"Зупинка ударів по російській нафтовій інфраструктурі для нашої армії — смерті подібна", — наголосив Роман Світан.

На його думку, можливі домовленості про енергетичне перемир’я необхідно оцінювати не лише з дипломатичного погляду, а й з урахуванням їхнього впливу на перебіг війни. Адже російська нафтова галузь забезпечує значну частину ресурсів, які Кремль може спрямовувати на продовження бойових дій проти України.

Водночас експерт закликає не перебільшувати можливі наслідки такого рішення. Україна має власні розвідувальні можливості, зокрема аеророзвідку та відповідні військові структури. Крім того, певну частину потреб можуть покривати європейські партнери, які володіють супутниковими системами й іншими засобами збору інформації.

"Немає таких катастрофічних проблем, яких можна було б побоюватися, якщо є певна альтернатива", — зазначив військовий експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп намагається домогтися від України припинення ударів по російських нафтопереробних заводах, однак такий крок може послабити переговорні можливості Києва.