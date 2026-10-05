Трагедія 2022 року в Україні повториться: озвучено страшний прогноз нового удару Путіна

Росія може посилити використання території Білорусі для атак проти України та різноманітних гібридних операцій. Водночас ресурсів для проведення повноцінного сухопутного наступу з білоруського напрямку у Кремля наразі недостатньо. Про це в ефірі "Еспресо" та Slawa.TV заявив радник лідерки білоруського демократичного руху Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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За його словами, Москва поки не має необхідної кількості особового складу для запуску нової наземної кампанії з території сусідньої держави.

"Такий ризик є, це може статися не сьогодні, не завтра. Адже у Путіна немає живої людської сили. Зараз йому треба самому провести мобілізацію", — зазначив Вячорка.

При цьому він вважає, що загроза з території Білорусі зовсім не зводиться до можливого наступу. Кремль уже використовує білоруський напрямок для гібридного тиску на Україну та країни Заходу. Серед таких інструментів експерт назвав міграційну кризу на кордонах Литви й Латвії, військові навчання поблизу територій НАТО та України, а також можливі запуски або прольоти безпілотників із білоруської території.

На думку Вячорки, з огляду на стратегічне положення Білорусі Москва може й надалі перетворювати її на майданчик для провокацій. Контроль над країною дає Путіну додатковий важіль впливу як на Україну, так і на західні держави.

Саме тому, наголосив радник Тихановської, необхідно не допустити подальшого зміцнення російських позицій у Білорусі та продовжувати тиск на режим Олександра Лукашенка.

"Треба бути готовими, треба робити все, щоб цього не відбулося, щоб не дати Путіну закріпитися, укріпитися в Білорусі. А значить, треба ослабляти Лукашенка", — заявив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія найближчим часом не демонструє готовності до реального завершення війни проти України. Суперечливі заяви представників Кремля, на думку керівника аналітичного центру "Ділова столиця" Вадима Денисенка, не варто сприймати як ознаку підготовки до результативних переговорів.