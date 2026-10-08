Тотальне знищення України: Безугла шокувала заявою про нову тактику Росії

Російські війська змінили тактику обстрілів України — реактивні дрони, ракети, КАБи летять у цивільні об’єкти. І хоча й раніше росіяни особливо не переймалися тим, що вдарили у житловий будинок, торгівельний центр чи лікарню. Однак зараз атаки стали ще більше тероризуючими. До самих ударів додали практику повільного та постійного запуску дронів, щоб паралізувати життя українців.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Все більше експертів зазначає, що Росія хоче просто знищити Україну. Народна депутатка Мар’яна Безугла переконана, що росіяни і раніше були налаштовані на знищення української нації.

“Просто вони дійсно перейшли на новий етап. Було кілька етапів. Початок повномасштабного вторгнення, перший місяць, яскравий етап. Вони збирались нас дуже швидко захопити”, — пояснила Безугла.

За її словами, українці показали спротив, на який вони не очікували. Однак росіяни зрозуміли, що не зможуть втримати такий великий фронт і переглянули стратегію.

“І вони перебудували свою доктрину на війну на виснаження. Ця доктрина була на 3 роки. Вони її потім продовжували. Зараз вони поміняли її — влітку. Це нова третя фраза на знищення. А фактично “сиріїзація”, як в Алеппо. Знищення, не важливо, цивільна, не цивільна — знищення чим швидше”, — пояснила народна депутатка.

Вона нагадала про реактивні дрони. І хоча, за її словами, не все так песимістично, однак Україні доводиться наздоганяти Росію у технологіях. Народна депутатка зазначила, що світ перебудується, міжнародне право буде іншим.

“І нам нічого не залишається, як захищати нашу державність і вчитися жити і виживати в новому світі”, — підсумувала політик.

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