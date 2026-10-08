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Тотальне знищення України: Безугла шокувала заявою про нову тактику Росії

Народна депутатка Безугла розповіла про нову фазу у війні Росії проти України

8 жовтня 2026, 00:34
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Кречмаровская Наталия

Російські війська змінили тактику обстрілів України — реактивні дрони, ракети, КАБи летять у цивільні об’єкти. І хоча й раніше росіяни особливо не переймалися тим, що вдарили у житловий будинок, торгівельний центр чи лікарню. Однак зараз атаки стали ще більше тероризуючими. До самих ударів додали практику повільного та постійного запуску дронів, щоб паралізувати життя українців. 

Тотальне знищення України: Безугла шокувала заявою про нову тактику Росії

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Все більше експертів зазначає, що Росія хоче просто знищити Україну. Народна депутатка Мар’яна Безугла переконана, що росіяни і раніше були налаштовані на знищення української нації. 

“Просто вони дійсно перейшли на новий етап. Було кілька етапів. Початок повномасштабного вторгнення, перший місяць, яскравий етап. Вони збирались нас дуже швидко захопити”, — пояснила Безугла. 

За її словами, українці показали спротив, на який вони не очікували. Однак росіяни зрозуміли, що не зможуть втримати такий великий фронт і переглянули стратегію.

“І вони перебудували свою доктрину на війну на виснаження. Ця доктрина була на 3 роки. Вони її потім продовжували. Зараз вони поміняли її — влітку. Це нова третя фраза на знищення. А фактично “сиріїзація”, як в Алеппо. Знищення, не важливо, цивільна, не цивільна — знищення чим швидше”, — пояснила народна депутатка. 

Вона нагадала про реактивні дрони. І хоча, за її словами, не все так песимістично, однак Україні доводиться наздоганяти Росію у технологіях. Народна депутатка зазначила, що світ перебудується, міжнародне право буде іншим.

“І нам нічого не залишається, як захищати нашу державність і вчитися жити і виживати в новому світі”, — підсумувала політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, на думку журналіста Гордона, москвичі можуть вийти на мітинги проти Путіна.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ctuJn50hlwA
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