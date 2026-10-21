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Тисячі ракет та тисячі БпЛА: у ГУР розкрили обсяги російського арсеналу перед зимою

Понад 700 балістичних ракет та щомісячний приріст: розвідка оприлюднила масштаби загрози від РФ

21 жовтня 2026, 11:10
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Недилько Ксения

Російська Федерація сформувала масштабні запаси далекобійного озброєння, накопичивши сотні балістичних і тисячі крилатих ракет, а також значну кількість ударних безпілотників. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти не лише утримують наявні резерви, а й продовжують нарощувати виробництво зброї для виснаження української ППО.

Тисячі ракет та тисячі БпЛА: у ГУР розкрили обсяги російського арсеналу перед зимою

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Аналітики української воєнної розвідки оприлюднили детальні цифри щодо засобів ураження, які агресор утримує у своїх засіках. Станом на середину осені російський арсенал демонструє готовність до продовження інтенсивного повітряного терору.

"Росія накопичила до 700 балістичних ракет", — констатують у відомстві, деталізуючи, що значну частину цього сегменту складають високомобільні системи наземного базування. Зокрема, йдеться про "близько 115 ракет "Іскандер-М"".

Окрім балістики, Росія зосередила значний потенціал високоточних крилатих та протикорабельних ракет:

  • Понад 450 одиниць морських ракет "Калібр";
  • Близько 600 одиниць надзвукових протикорабельних "Оніксів";
  • Понад 120 одиниць найновіших гіперзвукових "Цирконів".

Паралельно з ракетним компонентом ворог тримає в бойовій готовності величезний флот безпілотників. На базах зберігання перебуває "близько 6200 дронів "Герань" різних модифікацій".

Особливе занепокоєння викликає спроможність російського військово-промислового комплексу не просто компенсувати витрати боєприпасів під час регулярних атак, а й постійно розширювати масштаби їх випуску. Російські оборонні підприємства працюють у посиленому режимі.

"Водночас Росія щомісяця виробляє близько 10 тисяч безпілотників", — наголошують військові розвідники. Вони додають, що паралельно з конвеєрів ворога сходить "понад 200 ракет" щомісяця.

Така динаміка забезпечує загарбникам можливість проводити комбіновані та масовані нальоти на українські міста без критичного просідання недоторканних запасів. Головна мета окупантів залишається незмінною — перевантажити та виснажити українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що війська країни-агресорки здійснили черговий масований обстріл Дніпра, застосувавши засоби повітряного нападу. Під час ворожого нальоту мешканці обласного центру зіткнулися із серйозною небезпекою.



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