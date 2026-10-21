Тисячі ракет та тисячі БпЛА: у ГУР розкрили обсяги російського арсеналу перед зимою

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Недилько Ксения
Російська Федерація сформувала масштабні запаси далекобійного озброєння, накопичивши сотні балістичних і тисячі крилатих ракет, а також значну кількість ударних безпілотників. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти не лише утримують наявні резерви, а й продовжують нарощувати виробництво зброї для виснаження української ППО.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Аналітики української воєнної розвідки оприлюднили детальні цифри щодо засобів ураження, які агресор утримує у своїх засіках. Станом на середину осені російський арсенал демонструє готовність до продовження інтенсивного повітряного терору.
Окрім балістики, Росія зосередила значний потенціал високоточних крилатих та протикорабельних ракет:
Паралельно з ракетним компонентом ворог тримає в бойовій готовності величезний флот безпілотників. На базах зберігання перебуває "близько 6200 дронів "Герань" різних модифікацій".
Особливе занепокоєння викликає спроможність російського військово-промислового комплексу не просто компенсувати витрати боєприпасів під час регулярних атак, а й постійно розширювати масштаби їх випуску. Російські оборонні підприємства працюють у посиленому режимі.
Така динаміка забезпечує загарбникам можливість проводити комбіновані та масовані нальоти на українські міста без критичного просідання недоторканних запасів. Головна мета окупантів залишається незмінною — перевантажити та виснажити українські системи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що війська країни-агресорки здійснили черговий масований обстріл Дніпра, застосувавши засоби повітряного нападу. Під час ворожого нальоту мешканці обласного центру зіткнулися із серйозною небезпекою.