Тиск Трампа на Зеленського має приховану мету: політолог ошелешив справжньою проблемою США



















Політолог Віктор Бобиренко розглянув кілька можливих причин, через які президент США Дональд Трамп, на його думку, демонструє прихильність до російського диктатора Володимира Путіна та водночас посилює критику України. Серед версій експерт згадав можливий вплив російських інтересів, бізнесові мотиви та передвиборчу стратегію американського лідера.

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Бобиренко не вважає припущення про можливий компромат або приховані домовленості доведеними фактами. Найбільш імовірним поясненням поведінки Трампа він назвав прагнення використати українське питання у внутрішньополітичній боротьбі напередодні виборів у США.

На думку політолога, американський президент може намагатися перекласти на Володимира Зеленського відповідальність за проблеми, які турбують американських виборців, зокрема високі ціни на пальне. У такий спосіб Трамп, як припускає експерт, може відвертати увагу від наслідків власних рішень і політики США на Близькому Сході.

"У Трампа просто вирішили: “А давайте переведемо стрілки на Зеленського”. Тобто виникають проблеми, зокрема з цінами на пальне, і потрібно знайти того, на кого можна перекласти відповідальність. У цій ситуації об’єктом критики стає український президент", — так Бобиренко пояснив можливу логіку дій американського лідера.

Водночас політолог засумнівався, що тиск на Україну справді допомагає Трампу підвищувати популярність серед американців. На його думку, критика Зеленського не обов’язково дає очікуваний політичний ефект, а демонстративне зближення з Путіним може мати й інші причини, які потребують окремого аналізу.

Бобиренко також порівняв поведінку Трампа з діями української влади. Він провів паралель між спробами американського президента зробити Зеленського відповідальним за проблеми у США та тим, як, за його оцінкою, український лідер може перекладати відповідальність на мера Києва Віталія Кличка.

"Трамп намагається показати, що саме Зеленський є причиною проблем, які виникають у Сполучених Штатах. Але питання в тому, чи повірять у це американці та чи допоможе така тактика самому Трампу. Подібний механізм пошуку винного можна побачити й у внутрішній українській політиці", — зазначив політолог, пояснюючи свою оцінку дій політичних лідерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії можуть обговорювати варіант завершення війни проти України, який передбачає відведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу та створення там демілітаризованої зони.