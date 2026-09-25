logo_ukra

BTC/USD

84732

ETH/USD

2714.2

USD/UAH

44.97

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Ти крутий хлоп, але не справляєшся з Путіним": стало відомо, як Зеленський жорстко розніс Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

"Ти крутий хлоп, але не справляєшся з Путіним": стало відомо, як Зеленський жорстко розніс Трампа

За словами експерта, Київ може одночасно розраховувати на тиск Китаю на Москву та посилення американської військової допомоги

25 вересня 2026, 12:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа залучити Китай до зусиль для завершення війни Росії проти України. На думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, за цим зверненням може стояти не лише дипломатична пропозиція, а й сигнал Вашингтону щодо необхідності активніших дій.

"Ти крутий хлоп, але не справляєшся з Путіним": стало відомо, як Зеленський жорстко розніс Трампа

Фото: з відкритих джерел

Загородній запропонував трактувати заяву Зеленського як своєрідний натяк Трампу на те, що американської дипломатії поки недостатньо для зміни позиції Москви.

"Перекладу з мови Зеленського на зрозумілу: “Трампе, ти, звичайно, крутий хлоп, але з Росією ти якось не справляєшся. Ми тебе поважаємо і визнаємо твою крутість. Але, напевно, треба залучати інших крутих хлопців”", — заявив експерт.

За його словами, таким чином українська сторона може підштовхувати американського президента до пошуку додаткових інструментів впливу на Кремль. Зокрема, йдеться про можливе залучення Китаю, який, на думку Загороднього, має власні важелі впливу на Москву.

"Це тонка підколка Трампа: мовляв, він і Путіна на зустріч не може привезти, і вгамувати Росію не може. А раз так, то треба залучати Китай, який точно зможе вплинути на Москву", — пояснив Загородній.

Водночас експерт припустив, що сигнал Зеленського може стосуватися не лише дипломатичного треку. На його думку, Київ також може очікувати від Вашингтона посилення військової підтримки, зокрема передачі далекобійного озброєння. 

"Тут може йтися і про посилення військової допомоги Україні, зокрема про можливість передачі далекобійної зброї, такої як ракети Tomahawk", — зазначив Загородній. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія перейшла до нового етапу атак на українську телекомунікаційну інфраструктуру. Йдеться про удари по дата-центрах, вузлах зв'язку та інших об'єктах, від яких залежить стабільність цифрових сервісів.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини