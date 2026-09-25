"Ти крутий хлоп, але не справляєшся з Путіним": стало відомо, як Зеленський жорстко розніс Трампа

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа залучити Китай до зусиль для завершення війни Росії проти України. На думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, за цим зверненням може стояти не лише дипломатична пропозиція, а й сигнал Вашингтону щодо необхідності активніших дій.

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Загородній запропонував трактувати заяву Зеленського як своєрідний натяк Трампу на те, що американської дипломатії поки недостатньо для зміни позиції Москви.

"Перекладу з мови Зеленського на зрозумілу: “Трампе, ти, звичайно, крутий хлоп, але з Росією ти якось не справляєшся. Ми тебе поважаємо і визнаємо твою крутість. Але, напевно, треба залучати інших крутих хлопців”", — заявив експерт.

За його словами, таким чином українська сторона може підштовхувати американського президента до пошуку додаткових інструментів впливу на Кремль. Зокрема, йдеться про можливе залучення Китаю, який, на думку Загороднього, має власні важелі впливу на Москву.

"Це тонка підколка Трампа: мовляв, він і Путіна на зустріч не може привезти, і вгамувати Росію не може. А раз так, то треба залучати Китай, який точно зможе вплинути на Москву", — пояснив Загородній.

Водночас експерт припустив, що сигнал Зеленського може стосуватися не лише дипломатичного треку. На його думку, Київ також може очікувати від Вашингтона посилення військової підтримки, зокрема передачі далекобійного озброєння.

"Тут може йтися і про посилення військової допомоги Україні, зокрема про можливість передачі далекобійної зброї, такої як ракети Tomahawk", — зазначив Загородній.



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