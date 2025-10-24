Терор Путіна став ще жорсткішим: озвучено нову підступну мету Кремля

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті та узгодили подальші кроки у формуванні нових пакетів військової допомоги для української армії. Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Фото: 24 Канал

Український головнокомандувач поінформував союзників про поточну оперативну обстановку в районах бойових дій, наголосивши, що російські війська продовжують здійснювати масовані атаки по цивільних об’єктах.

"Ворог продовжує терор проти мирного населення, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, освітніх закладах, дитячих садках, лікарнях і житлових будинках. Енергетичні об’єкти залишаються головною ціллю, адже Росія прагне залишити українців без світла, води та опалення", — зазначив Сирський.

Під час переговорів обговорювалося також посилення обороноздатності України та узгодження нових напрямів співпраці між ЗСУ, США та НАТО. За словами головнокомандувача, Гринкевич підтвердив готовність союзників продовжувати підтримку України в рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — “Пріоритетного переліку потреб України”.

