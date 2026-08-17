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"Тепер змушені залежати від інших": Зеленського розгромили через провал надважливої стратегії

Генерал Сергій Кривонос вважає, що Україна могла значно швидше наростити власне виробництво ракет, однак через системні рішення втратила важливий час

17 серпня 2026, 17:30
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Клименко Елена

Україна мала технічні та кадрові можливості для швидшого розвитку власного ракетного виробництва, однак роки зволікань і проблеми в управлінні оборонною сферою не дозволили повною мірою використати цей потенціал. Про це заявив генерал Сергій Кривонос, наголосивши, що сьогодні питання ракетної програми безпосередньо пов’язане зі здатністю держави самостійно захищатися.

"Тепер змушені залежати від інших": Зеленського розгромили через провал надважливої стратегії

Фото: з відкритих джерел

За словами військового, в Україні є підприємства, фахівці та напрацювання, які могли б стати основою масштабного виробництва. Проте замість системної підтримки таких проєктів держава, на його думку, втрачала час, а залежність від іноземної допомоги лише посилювалася.

"У нас були підприємства, були фахівці, були можливості створювати сучасні ракети. Але замість того, щоб масштабувати ці програми, ми роками втрачали час. А тепер змушені залежати від того, що нам дадуть партнери і в якій кількості. Це дуже небезпечна ситуація для держави, яка веде війну", — заявив Кривонос. 

Окремо генерал звернув увагу на питання передачі Україні сучасних оборонних технологій. Він вважає, що партнери мають вагомі причини обережно ставитися до передачі критично важливих розробок, якщо Київ не демонструє достатнього рівня захисту власних військових секретів.

"Ви хочете, щоб вам передали технології виробництва ракет до Patriot, а водночас ви визнаєте, що власні секрети продаєте? У такій ситуації цілком логічно виникає питання: а хто гарантує партнерам, що передані нам технології залишаться захищеними?", — пояснив генерал. 

Кривонос також наголосив, що ракетна програма має бути не окремим проєктом, а довгостроковою державною стратегією. Потрібні стабільне фінансування, контроль за виконанням оборонних програм, розвиток виробництва та підготовка спеціалістів. На його думку, важливо одночасно створювати кадровий резерв для роботи з високотехнологічною зброєю. 

"Якщо ми хочемо бути реально незалежними у своїй обороні, потрібно готувати людей заздалегідь: операторів дронів, інженерів, ракетників, фахівців з нових технологій. Держава має створювати цей резерв уже зараз, а не тоді, коли виникне критична потреба", — зазначив Кривонос.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська економіка дедалі гостріше відчуває ціну війни проти України. Проблеми накопичуються одразу в кількох сферах — від паливного ринку та роботи великого бізнесу до податкових надходжень і зовнішньої торгівлі. Журналіст Роман Цимбалюк вважає, що наслідки українських ударів та санкцій уже стають помітними для російської системи.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7v_0w2D1Lhw&t=2s
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