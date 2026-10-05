Тепер для Путіна залишився найгірший із можливих варіантів: розкрито несподіваний сценарій падіння диктатора



















Володимир Путін може все більше побоюватися не лише українських ударів, а й можливих змін у власному становищі. Таку оцінку висловив дипломат Володимир Огризко, коментуючи посилення заходів безпеки довкола російського керівника.

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За словами дипломата, перенесення публічних заходів та додаткові заходи охорони навколо Путіна виглядають показово на тлі військових невдач Росії та українського ударного потенціалу, що посилюється.

Огризко зазначив, що російський президент намагається демонструвати контроль та силу, проте сама необхідність такого рівня безпеки може свідчити про інше.

"Жодні вертольоти, жодна охорона Путіна від його краху абсолютно не врятують. Це так би мовити думки вголос. А щодо ОДКБ — це мильна бульбашка. Це те, що практично ніколи нічого не означало", — сказав Огризко.

Дипломат припускає, що частина російського політичного та економічного оточення вже може думати про життя після Путіна. За його словами, для представників російської еліти питання власного майбутнього може поступово ставати важливішим за збереження нинішньої моделі влади.

"Путін зараз потрапляє в дуже погану ситуацію. Мені чомусь здається, що люди навколо нього вже давно підходять до якихось висновків: або його переконати, що ми тебе не чіпаємо, але усуваємо, і ти з цим погоджуєшся, або ми усуваємо тебе вже фізично і назавжди, тому що далі ми просто не витримаємо", — заявив диплом.

Водночас, Огризко наголосив, що остаточні висновки про внутрішню боротьбу в Кремлі робити рано, проте сигнали про зростання страху та нестабільності, на його думку, вже очевидні.

Портал "Коментарі" вже писав , що українське суспільство можуть поступово готувати до прийняття складних рішень щодо завершення війни, зокрема, до можливих територіальних чи політичних поступок Росії. Про це заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.