Танки повертаються на поле бою: ЗСУ придумали, як прориватися під атаками російських дронів

Українські військові освоюють нову тактику застосування танків та бойових машин піхоти за умов постійних атак російських безпілотників. Замість великих колон ЗСУ використовують невеликі групи бронетехніки, яку супроводжують дрони-перехоплювачі та розвідувальні безпілотники. Про це пише Forbes.

Танк. Фото: з відкритих джерел

Відеозапис, ймовірно пов'язаний з діями 475-го окремого штурмового полку, показує танк і Bradley, які рухаються дорогою під ударами безпілотників і продовжують обстрілювати виявлені цілі. Українські FPV-дрони прикривають машини з повітря: на одному з епізодів перехоплювач переслідує російський дрон і знищує його до того, як той досягає бронетехніки.

Додаткову підтримку мають важкі безпілотники Vampire. Вони допомагають обстежити позиції противника та атакувати передбачувані місця розміщення російських військових. Самі бойові машини оснащують так званою "їжаковою" бронею – металевими стрижнями, що виступають за межі корпусу та покликаними підривати атакуючі дрони на деякій відстані від основного захисту.

На опублікованих кадрах Bradley переживає удар безпілотника типу "Блискавка" і, судячи з відео, продовжує рух. Однак така конструкція не робить техніку невразливою: повторні влучення можуть призвести до серйозних пошкоджень.

Як зазначає Forbes, масове поширення ударних дронів суттєво обмежило застосування танків, які відігравали важливу роль на початку повномасштабного вторгнення. Наразі українські підрозділи намагаються повернути бронетехніку у бій, забезпечуючи їй прикриття з повітря. Групи із двох-трьох машин простіше захищати, ніж великі колони, помітні для супротивника.

Нова тактика має і слабкі місця: дронам-перехоплювачам необхідно постійно підтримувати прикриття, а Vampire доводиться повертатися для поповнення боєкомплекту і підзарядки. Тому успіх механізованих атак залежатиме від здатності сторін добиватися локальної переваги в повітрі. Росія також може запозичити такі рішення, посиливши боротьбу за технології захисту бронетехніки.

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