Тактика обстрілів Путіна України тепер інша: у ЗСУ насторожили новою проблемою

Нічна комбінована атака Росії на Україну не стала рекордною за кількістю застосованих засобів ураження, однак мала одну особливість, яка викликала занепокоєння серед військових експертів. На це звернув увагу офіцер ЗСУ, військовий блогер та воєнний кореспондент Сергій Місюра, проаналізувавши дії окупантів під час обстрілу.

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За його словами, українська протиповітряна оборона традиційно продемонструвала високу ефективність у боротьбі з крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Переважну більшість таких повітряних цілей вдалося успішно знищити завдяки злагодженій роботі авіації, мобільних вогневих груп і засобів ППО.

Водночас найбільші труднощі виникли під час відбиття атаки балістичними та гіперзвуковими ракетами. На думку Місюри, справа не лише у кількості ракет-перехоплювачів. Він вважає, що російські війська вкотре змінили алгоритми застосування балістичного озброєння, удосконаливши тактику його використання.

Військовий блогер наголосив, що подібні зміни відбуваються не вперше. За його словами, противник постійно адаптує способи застосування ракет, намагаючись ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони. Саме тому, переконаний він, необхідне подальше вдосконалення засобів перехоплення у співпраці з міжнародними партнерами.

Окремо Місюра звернув увагу, що, попри тривалу підготовку Росії до удару, масштаб атаки виявився меншим, ніж очікувалося. На його думку, це може свідчити про певні обмеження у запасах окремих видів озброєння. Водночас він припустив, що наслідки українських ударів по підприємствах російського військово-промислового комплексу можуть відчутніше позначитися на можливостях ворога вже восени.

Підсумовуючи аналіз, Сергій Місюра високо оцінив роботу українських сил ППО, наголосивши, що захисники виконали свою роботу максимально ефективно в умовах, коли противник постійно змінює тактику застосування високоточного озброєння. Водночас він висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих внаслідок нічної атаки.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга найближчим часом планує відвідати Варшаву, де представить польській стороні українське бачення можливого компромісу щодо діяльності Національного пантеону. Про це повідомляє польське видання Wirtualna Polska, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах.